HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 202, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |20:30 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 202, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 202, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 202 bercerita tentang Devan yang kini berpenampilan lebih dewasa dan dingin. Dia kembali bekerja untuk pertama kali setahun setelah cuti pascakematian istrinya, Alya.

Penampilannya berubah total dengan rambut yang berantakan seakan tidak terurus. Seluruh karyawan menyambutnya, tetapi Devan terasa sangat dingin. Sementara itu, Baldy, sang ayah, cemas karena melihat Devan belum bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu.

Malam harinya, Devan kembali ziarah ke makam Alya. Dia mencurahkan kerinduannya yang belum padam. Ia mengaku masih merasa kosong dan tak mampu bangkit walau sudah setahun berlalu. Saat hendak pergi, sehelai pasmina tertiup angin dan mempertemukannya secara tak sengaja dengan Alisha.

Perempuan cantik itu ternyata penerima donor jantung Alya. Alisha datang ke pemakaman itu untuk berziarah ke makam temannya. Namun saat dia melihat Devan dan makam Alya, jantungnya berdetak tidak karuan.

Di sisi lain, Dara, menjalani hari-hari terakhirnya di penjara. Reno datang menjenguk bersama Halim, pengacara ayahnya, dan membawa kabar perempuan itu akan bebas esok hari. Dara tak bisa menahan rasa harunya mendengar kabar itu.

