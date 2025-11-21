Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Animasi Titus The Detective Episode Enemy of My Enemy, Minggu Pagi di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |14:30 WIB
Animasi Titus The Detective Episode Enemy of My Enemy, Minggu Pagi di RCTI
Animasi Titus The Detective Episode Enemy of My Enemy, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - RCTI kembali menayangkan episode Enemy of My Enemy animasi Titus The Detective, pada Minggu, 23 November 2025, pukul 07.30 WIB. Berikut bocorannya!

Kapten Iron marah besar mengetahui restorannya tiba-tiba meledak. Apalagi, semua bukti kuat mengarah ke Bulpan. Namun benarkah Bulpan pelaku peledakan restoran tersebut?

Untuk menyelidiki kasus tersebut, Bulpan yang merasa dirinya tidak bersalah meminta bantuan Titus. Namun, Titus mau membantu memecahkan masalah tersebut dengan sebuah syarat. 

Dia mengharuskan Bulpan melewati tes uji kebohongan dengan menggunakan alat milik Fyra. Titus, Fyra, dan Bobit kemudian berpencar mencari bukti. Sayang, bukti yang mereka temukan tak cukup kuat.

Lalu mampukah Titus cs membuktikan Bulpan tidak bersalah? Temukan jawabannya dalam episode Enemy of My Enemy animasi Titus The Detective, di RCTI, pada Minggu, 23 November 2025, pukul 07.30 WIB.

