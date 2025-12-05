Titus The Detective Episode Mind Games, Minggu Pagi di RCTI

Titus The Detective Episode Mind Games, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan menayangkan episode terbaru Titus The Detective pada Minggu, 7 Desember 2025, pukul 07.30 WIB. Berikut bocoran sinopsis episode Mind Games untuk pekan ini.

Terjadi kekacauan di Kota Steamburg! Seluruhan tahanan di lembaga pemasyarakatan kabur dan warga mengalami kemalingan. Namun anehnya, warga tidak mengingat apapun terkait kejadian itu.

Berdasarkan informasi dari salah satu tahanan yang kabur dan berhasil diamankan, ternyata sipir penjara bernama Jay yang membuka seluruh pintu sel tahanan.

Namun Jay bersumpah tidak tahu apa-apa. Kejadian aneh tersebut membawa Titus pada kesimpulan bahwa seperti ada yang mengendalikan mereka lewat hipnotis.

Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan lewatkan animasi episode Mind Games Titus The Detective hanya di RCTI, pada Minggu, 7 Desember 2025, pukul 07.30 WIB.