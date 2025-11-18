Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 7: Meli Curiga Pada Hendar, Ayuna Beranikan Diri Dekati Rafki

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |18:25 WIB
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 7: Meli Curiga Pada Hendar, Ayuna Beranikan Diri Dekati Rafki
Mencintai Ipar Sendiri
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Hannah Hannon (Bella) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Menik, asisten rumah tangga, sedang mencuci pakaian Hendar. Selembar kertas bukti transaksi pembelian mobil senilai 500 juta rupiah jatuh dari jasnya. Meli menemukan kertas itu dan langsung diliputi amarah serta kecurigaan. Meli heran mengapa Hendar membeli mobil mahal di tengah krisis keuangan bisnis mereka tanpa memberitahunya. Meli pun nekat membuntuti Hendar yang ternyata tidak pergi ke kantor melainkan menuju sebuah apartemen.

Rafki diam-diam berusaha mencari surat perjanjian pra-nikah Rafka dan Ayuna di ruang kerja Rafka. Usahanya terhenti ketika Darma masuk dan meminta Rafki menandatangani dokumen. Darma keheranan melihat tanda tangan Rafka yang berubah, Rafki pun beralasan. Rafki akhirnya menemukan brankas rahasia Rafka di balik bingkai foto, dan berhasil membukanya dengan kombinasi tanggal lahir Rafka. Ia menemukan map "Perjanjian Pra Nikah Rafka & Ayuna". Isi surat itu mengguncang Rafki, menyadarkannya ternyata pernikahan tersebut adalah transaksi. Rafka membutuhkan donor stem cell dari calon bayi, dan keluarga Ayuna membutuhkan suntikan dana untuk perusahaan Hendar.

Ayuna bertemu dengan sahabatnya, Naomi, yang baru pulang dari Paris. Ayuna menceritakan masalah rumah tangganya, termasuk fakta bahwa pernikahannya tanpa cinta dan ia belum melakukan malam pertama karena rasa malu dan takut. Naomi menyarankan Ayuna untuk lebih proaktif. Naomi pun memberikan hadiah berupa lingerie dan parfum. Ayuna yang mencoba menerapkan saran Naomi, menyemprotkan parfum pemberian Naomi secara berlebihan dan memberanikan diri menemui Rafki.

Apakah Rafki akan mendekati Ayuna? Saksikan drama series Mencintai Ipar Sendiri' MALAM INI pukul 18.55 WIB hanya di RCTI!

(kha)

