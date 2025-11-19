Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 8: Rafki Bertemu Shilla, Ayuna Memergoki Mereka?

JAKARTA - Sinetron 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Hannah Hannon (Bella) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Suasana di kamar kembali tegang. Ayuna yang hendak masuk kamar mandi justru terus bertubrukan dengan Rafki hingga ia dimarahi dan disuruh menepi. Setiap kata Rafki terasa seperti tamparan yang membuat Ayuna menunduk dalam-dalam. Saat akhirnya berada di kamar mandi, ia menatap dirinya di cermin sambil menahan air mata. Ia tahu pernikahan ini tidak mudah, tapi yang ia rasakan jauh lebih melelahkan dari yang pernah ia bayangkan. Meski begitu, ia tetap memaksa dirinya kuat, mencoba menjadi istri yang baik demi membalas budi atas kematian Bella.

Ayuna mencoba bersikap lebih baik demi melunakkan hati Rafki. Saat hendak berangkat kerja, Darma melihat Ayuna - Rafki kemudian di minta untuk lebih menunjukkan keharmonisan sebagai suami istri. Ayuna diminta untuk menyapa Rafka dan menciumnya di pagi hari, seperti yang di lakukan Darma ke Nila.

Di perjalanan, Ayuna menunjukkan lunchbox yang ia buat sejak pagi. Bukannya menghargai, Rafki langsung menuduhnya bermaksud menjerat dan memaksanya tidur bersama. Kata-kata itu memukul Ayuna keras, namun ia tetap berusaha menjaga wajahnya tetap tenang.

Begitu sampai kantor, Rafki keluar tanpa menengok ke belakang dan meninggalkan lunchbox di mobil. Ayuna mengejar Rafki, tapi kehilangan jejak. Ternyata Rafki bertemu Shilla. Sebelumnya, Rafki mendapat pesan dari Shilla dan bergegas keluar ke taman belakang. Ayuna yang membawa bekal mengejarnya. Dari kejauhan Ayuna hampir melihat Shilla memeluk Rafki dengan hangat.

Apakah Ayuna akan memergoki Rafki dan Shilla?



