Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 8: Rafki Bertemu Shilla, Ayuna Memergoki Mereka?

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |18:03 WIB
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 8: Rafki Bertemu Shilla, Ayuna Memergoki Mereka?
Mencintai Ipar Sendiri
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Hannah Hannon (Bella) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Suasana di kamar kembali tegang. Ayuna yang hendak masuk kamar mandi justru terus bertubrukan dengan Rafki hingga ia dimarahi dan disuruh menepi. Setiap kata Rafki terasa seperti tamparan yang membuat Ayuna menunduk dalam-dalam. Saat akhirnya berada di kamar mandi, ia menatap dirinya di cermin sambil menahan air mata. Ia tahu pernikahan ini tidak mudah, tapi yang ia rasakan jauh lebih melelahkan dari yang pernah ia bayangkan. Meski begitu, ia tetap memaksa dirinya kuat, mencoba menjadi istri yang baik demi membalas budi atas kematian Bella.

Ayuna mencoba bersikap lebih baik demi melunakkan hati Rafki. Saat hendak berangkat kerja, Darma melihat Ayuna - Rafki kemudian di minta untuk lebih menunjukkan keharmonisan sebagai suami istri. Ayuna diminta untuk menyapa Rafka dan menciumnya di pagi hari, seperti yang di lakukan Darma ke Nila.
Di perjalanan, Ayuna menunjukkan lunchbox yang ia buat sejak pagi. Bukannya menghargai, Rafki langsung menuduhnya bermaksud menjerat dan memaksanya tidur bersama. Kata-kata itu memukul Ayuna keras, namun ia tetap berusaha menjaga wajahnya tetap tenang.

Begitu sampai kantor, Rafki keluar tanpa menengok ke belakang dan meninggalkan lunchbox di mobil. Ayuna mengejar Rafki, tapi kehilangan jejak. Ternyata Rafki bertemu Shilla. Sebelumnya, Rafki mendapat pesan dari Shilla dan bergegas keluar ke taman belakang. Ayuna yang membawa bekal mengejarnya. Dari kejauhan Ayuna hampir melihat Shilla memeluk Rafki dengan hangat.

Apakah Ayuna akan memergoki Rafki dan Shilla? Saksikan drama series Mencintai Ipar Sendiri' MALAM INI pukul 18.55 WIB hanya di RCTI!
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184766//mencintai_ipar_sendiri-WxGw_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 9: Ayuna Terjatuh di Danau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184761//terbelenggu_rindu-h2OI_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 428: Biru Rindu Sang Ibu, Marcel Siap Jalankan Rencananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184600//kau_ditakdirkan_untukku-Zd2F_large.PNG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 214: Alisha Shock Mengetahui Dirinya Terima Donor Jantung Alya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184598//cinta_sepenuh_jiwa-7D2B_large.PNG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 53: Meisya Bersaksi Selingkuh, Lala dan Hasbi Resmi Bercerai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184546//terbelenggu_rindu-8ias_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 427: Amira Histeris Ratna Tiada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/598/3184377//kau_ditakdirkan_untukku-x2vF_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 213: Kondisi Alisha Mulai Stabil
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement