Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 6: Rafki dan Ayuna Kian Dekat

JAKARTA - Sinetron 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Hannah Hannon (Bella) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Saat situasi mulai tenang di ruang IGD, HP Rafka yang disimpan Ayuna berdering dari nomor tidak dikenal. Panggilan itu ternyata dari Shilla. Ia menanyakan kabar “Pak Rafka”, memperkenalkan diri sebagai rekan kerja, dan dengan halus memancing informasi tentang lokasi rumah sakit. Shilla yang tahu lokasi RS, segera datang. Di dalam rumah sakit, Rafki bersikeras pulang meski tubuhnya lemah. Ayuna dengan cepat beinisiatif meminjam kursi roda kepada Suster. Ayuna memaksa Rafki untuk duduk di kursi roda. Ia mendorong Rafki hingga terjatuh di kursi roda bersama dengan dirinya.

Di kejauhan Shilla melihat Ayuna dalam pangkuan Rafki di kursi roda. Shilla pun terbakar emosi dan cemburu melihat Rafki begitu dekat dengan Ayuna. Kemudian Shilla memperkenalkan dirinya ke Ayuna sebagai “Arshilla” dan berpura-pura sebagai rekan kerja Rafki. Rafki awalnya terkejut mengetahui Shilla yang ada di RS, sementara Ayuna sempat curiga karena nama itu mengingatkannya pada teman masa kecilnya, tapi Shilla menutupi identitasnya dengan tenang. Saat Ayuna meninggalkan mereka untuk mengurus administrasi kepulangan Rafka, Shilla dan Rafki akhirnya berdua. Shilla menuntut penjelasan tentang kecelakaan Rafki dan menuduhnya mulai “menikmati” peran sebagai Rafka karena terlalu melindungi Ayuna. Hal ini membuat Rafki jadi marah. Dia menyusul Ayuna dan ingin membongkar seluruh rahasia yang ada, tetapi Shilla segera mencegahnya.

Shilla menawarkan diri untuk mengantarkan Ayuna dan Rafki menggunakan mobil baru yang sudah dibelikan Hendar. Shilla menekan pedal gas dengan dalam karena geram melihat kedekatan Ayuna-Rafki di bangku penumpang. Mobil Shilla jadi keluar jalur, hingga hampir menabrak truk besar.

Bagaimana keadaan Shilla, Rafki dan Ayuna di mobil?



