Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 5: Shilla Atur Strategi, Rafki Pingsan di Pelukan Ayuna

JAKARTA - Sinetron 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Hannah Hannon (Bella) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Shilla murka mengetahui Ayuna yang kini menjadi istri Rafki. Ia bertekad menghancurkan hidup Ayuna dengan segala cara, bahkan Shilla ingin memberitahu Rafki tentang masa lalunya yang kelam, tapi ia urungkan karena khawatir Rafki jadi tidak menerimanya lagi.

Hendar dan Meli datang menghampiri Darma untuk mencairkan suntikan dana yang Rafka janjikan. Akhirnya Darma mencairkan dana sejumlah Rp 20 Miliar untuk membantu perusahaan Hendar dan Meli yang sedang collapse.

Arta memberitahu Rafka untuk bersiap foto bersama Ayuna. Saat menghampiri Ayuna di studio, Rafka melihat sebuah tiang lampu akan roboh dan mengenai Ayuna. Rafki refleks berlari dan berhasil menarik Ayuna menjauh dari tiang yang jatuh menyelamatkan Ayuna agar tidak tertimpa. Namun naas, Rafki menyentuh kabel terkelupas yang membuat Rafki tersetrum listrik saat berusaha menahan tiang lampu yang jatuh.

Rafki akhirnya pingsan di pelukan Ayuna, sementara tangannya terluka. Ayuna panik dan menangis histeris.

Bagaimana kondisi Rafki? Apa rencana Shilla selanjutnya? Saksikan drama series Mencintai Ipar Sendiri' MALAM INI pukul 18.55 WIB hanya di RCTI!

(kha)