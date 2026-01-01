Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 91: Eliza Minta Lala Menjauh dari Syifa

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor- berbakat lainnya.

Kondisi Syifa memburuk akibat pendarahan lanjutan dan membutuhkan transfusi darah golongan O+, yang stoknya kosong. Satu-satunya harapan adalah Eliza. Julian terpaksa menemui Eliza, yang bersedia mendonor darah dengan syarat ia boleh kembali bertemu Syifa dan meminta Lala dijauhkan dari anak itu. Julian menolak keras syarat tersebut hingga Eliza pergi. Demi menyelamatkan Syifa, Lala memilih mengalah. Ia beribacara langsung pada Eliza dan menyetujui persyaratan itu. Eliza pun kembali dan mentrafusi darahnya dan diam-diam berharap bahwa apa yang ia lakukan bisa membuatnya kembali mendapatkan hati Julian. Masa tranfusi pun selesai, kondisi Syifa pun kembali stabil. Sementara Lala kemudian pergi ke makam Andi dan cerita soal keadaan hubungannya dengan Julian.

Lidya heran melihat Julian yang begitu resah mencari Lala. Julian ceritakan bahwa dia takut Lala pergi karena syarat Eliza. Lidya jadi ikut kesal dengan Eliza. Hasbi sudah sampai di depan rumah Suryono tapi dia terus teringat kekejaman Suryono. Rico menyuruh Hasbi mengingat momen baik saja dengan ibunya sambil pelan-pelan mengantar Hasbi masuk. Rico memainkan rekaman Suryono yang belum sempat selesai itu. Ternyata dalam pesan itu, Suryono memberikan rumah dan semuakekayaan di dalamnya sebagai penebusan dosa kepada Hasbi. Mendengar itu Hasbi jadi girang. Apa yang akan dilakukan Hasbi dengan semua harta tersebut?

