HOME CELEBRITY TV SCOOP

Super Deal Indonesia Tempat Satu Mimpi Jadi Nyata, Hanya di MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |13:10 WIB
Super Deal Indonesia Tempat Satu Mimpi Jadi Nyata, Hanya di MNCTV
Super Deal Tempat Satu Mimpi Jadi Nyata, Hanya di MNCTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Gameshow fenomenal Super Deal Indonesia kembali hadir dengan keseruan lebih besar, tawa lebih heboh, dan ketegangan yang bisa mengubah hidup peserta dalam sekejap. 

Dalamepisode terbaru, penonton dibuat haru sekaligus tegang melihat aksi keluarga Dinda yang harus memilih antara ‘mengikuti kata hati’ atau ‘mengejar peluang lebih besar.’ 

Dengan keberanian dan sedikit keberuntungan, Dinda akhirnya berhasil membawa pulang hadiah Rp7 juta meski sempat menolak pilihan berisi hadiah Rp25 juta. Itulah serunya Super Deal, setiap keputusan bisa jadi ‘deal’ atau malah ‘zonk’.

Tak hanya sekadar permainan, Super Deal Indonesia adalah panggung impian bagi keluarga Indonesia yang kompak, penuh semangat, dan siap beraksi bersama. Kini giliran Anda untuk jadi bagian dari keseruan ini.

Saatnya menjadi bagian dari keseruan Super Deal Indonesia dan bermain langsung di studio bersama Irfan Hakim. Anda berkesempatan membuka tirai penuh misteri dan meraih hadiah bernilai ratusan juta rupiah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
