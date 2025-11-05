Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Buka Tirainya dan Satu Mimpi Jadi Nyata di Super Deal Indonesia, Hanya di MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |07:30 WIB
Buka Tirainya dan Satu Mimpi Jadi Nyata di Super Deal Indonesia, Hanya di MNCTV
Buka Tirainya dan Satu Mimpi Jadi Nyata di Super Deal Indonesia, Hanya di MNCTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - MNCTV kembali menghadirkan gameshow fenomenal Super Deal Indonesia. Dipandu Irfan Hakim, musim terbaru ini hadir lebih seru, menegangkan, dan penuh hadiah impian.

Program ini mengangkat tema perjuangan keluarga meraih hadiah impian, di mana kekompakan, keberanian mengambil keputusan, dan strategi menjadi kunci. 

Hadiah yang diperebutkan sangat beragam, dari mobil, modal usaha, paket liburan keluarga, hingga biaya pendidikan anak.

Keseruan semakin terasa dengan segmen spesial Trio Kunang-Kunang yang dipimpin Tenny KDI bersama dua pendampingnya. Mereka membawa Lucky Wheel berisi berbagai kejutan yang bisa mengubah jalannya permainan.

Satu putaran dapat membuka peluang besar, karena setiap pilihan punya dampak penting. Di Super Deal Indonesia, satu mimpi bisa jadi kenyataan. 

Telusuri berita celebrity lainnya
