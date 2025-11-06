Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Super Deal Indonesia Tayang di MNCTV Mulai 10 November: Ayo Ikut Jadi Peserta, Gratis!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |21:27 WIB
Super Deal Indonesia Tayang di MNCTV Mulai 10 November: Ayo Ikut Jadi Peserta, Gratis!
Super Deal Indonesia
A
A
A

JAKARTA - MNCTV siap menyapa kembali lewat gameshow terbaru dan fenomenal “Super Deal Indonesia” yang hadir mulai Senin, 10 November 2025, pukul 19.30 WIB, dipandu oleh Irfan Hakim. Di musim terbaru ini, permainan terasa lebih hidup, penuh kejutan, dan menghadirkan kesempatan membawa pulang beragam hadiah impian.

Mengusung tema Perjuangan Keluarga Meraih Hadiah Impian, setiap tim yang ikut serta akan diuji kekompakannya dalam mengambil keputusan, memilih strategi, dan menentukan langkah berani. Hadiah yang diperebutkan beragam, mulai dari mobil, modal usaha, paket liburan keluarga, hingga biaya pendidikan anak.

Keseruan juga bertambah dengan hadirnya segmen “Trio Kunang-Kunang” yang dipimpin Tenny KDI bersama dua pendamping. Mereka membawa Lucky Wheel berisi kejutan yang dapat mengubah jalannya permainan. 
Satu putaran bisa menjadi peluang besar, karena setiap pilihan punya konsekuensi yang menentukan.

Di Super Deal Indonesia, satu mimpi benar-benar bisa jadi nyata.
Bukan hanya impian besar, tapi juga impian keluarga yang sederhana.
Buka tirainya. Pilih boxnya. Kesempatan datang. Mimpi terwujud.

Pendaftaran Peserta Dibuka!
Ajak keluarga tampil langsung di studio dan tunjukkan kekompakan kalian.
Syarat Pendaftaran:
1.    Usia 18–45 tahun
2.    Satu tim terdiri dari 10 anggota keluarga inti
3.    Bersedia mengikuti audisi online (via Zoom)
4.    Ceria, kompak, dan siap seru-seruan
Pendaftaran Gratis: 081220147147

Satu Mimpi Jadi Nyata di Super Deal Indonesia. Mulai 10 November - Setiap hari pukul 19.30 WIB. Hanya di MNCTV dan RCTI+.
 

(kha)

