HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 46: Lala Kecelakaan, Hasbi Dipecat Lidya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |19:01 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 46: Lala Kecelakaan, Hasbi Dipecat Lidya
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Di pengadilan, Hasbi diam-diam senang karena Lala terlambat. Tiba-tiba Sarah mendapat telepon dari Lala kalau dia kecelakaan. Hasbi terkejut. Ternyata malam sebelumnya Hasbi mendatangi kosan Lala, mengempeskan serta memotong sebuah kabel mobil agar mereka terlambat datang ke pengadilan dan mediasi gagal.

Namun, Hasbi tidak menyangka Lala sampai kecelakaan. Rencana Hasbi gagal karena mediator menunda mediasi ke besok, bukan menggagalkan. Julian dan Axel sampai di lokasi kecelakaan Lala dan menjemputnya sementara Rindi ke bengkel. Mereka sekalian menjemput Syifa di sekolah. 
 
Hasbi dan Rina dipecat oleh Lidya karena ternyata Lidya mendapatkan laporan korupsi mereka. Hasbi dan Rina bahkan tidak mendapat pesangon karena pelanggaran besar itu.

Bagaimana keadaan Lala? Apa yang akan dilakukan Hasbi pasca dipecat oleh Lidya? Saksikan sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' hari ini pukul 20.00 WIB hanya di RCTI!
 

(kha)

