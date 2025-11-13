Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 47: Kasus Hasbi dan Lala Berlanjut ke Sidang Perceraian

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |19:57 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 47: Kasus Hasbi dan Lala Berlanjut ke Sidang Perceraian
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Lidya kerap kepikiran soal Desi sehingga dia menemui HR bernama Ajeng dari perusahaan suaminya dulu. Ajeng menyampaikan kalau Desi adalah pegawai kantor Doni, bahkan merupakan salah satu pegawai yang bekerja di bawah Doni langsung. 

Meisya menunggu Hasbi pulang padahal Hasbi sedang marah dan dalam perjalanan ke kosan Lala. Ternyata bensin mobilnya habis dan dia harus meninggalkan mobilnya di sebuah parkiran ruko. 

Lala dan Rindi sedang santai saat tiba-tiba ada tamu datang ke kosan di tengah hujan yang tidak lain adalah Hasbi yang terjatuh pura-pura pingsan. Lala menolak memasukkan Hasbi tapi penghuni dan penjaga kosan mendesaknya sehingga Hasbi berhasil dipapah oleh penghuni lainnya ke dalam.

Lala tetap ingin bercerai dengan Hasbi. Hasbi dan Lala pun sidang mediasi perceraiannya. Di depan mediator, Lala mengungkapkan seluruh luka yang ia alami. Mulai dari perselingkuhan yang dilakukan Hasbi, hingga kebohongan dan kekerasan fisik yang ia terima dari Hasbi. 

Sementara Hasbi pura-pura menyesal, ia meneteskan air mata, dan berusaha memutarbalikkan fakta dengan kata-kata manis. Ia menyebut masih mencintai Lala dan mengaku menolong keluarga Lala. Namun, Lala tetap tegas, menolak segala bujuk rayu dan memastikan tidak ada kemungkinan rujuk. Mediator pun menyatakan mediasi gagal dan kasus akan berlanjut ke sidang perceraian. 

Hasbi geram, bersumpah akan menjatuhkan Lala di persidangan, sekaligus menuntut balas pada Julian yang telah mengingkari janjinya untuk melindungi kariernya. Apakah Hasbi akan berhasil membalas dendam pada Julian dan Lala? Saksikan sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' hari ini pukul 20.00 WIB hanya di RCTI!
 

(kha)

