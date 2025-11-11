Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 45: Hidup Terpuruk, Hasbi Siapkan Rencana Licik

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |19:17 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 45: Hidup Terpuruk, Hasbi Siapkan Rencana Licik
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Hasbi hidup terpuruk setelah terusir dari rumah Lala. Hasbi bahkan tidur di mobil, karena kehabisan uang untuk menyogok petugas CCTV, dan merasa nasibnya sial. Saat bersamaan, Lala menjadi juri di acara cooking class sekolah Syifa. Acara berlangsung meriah sampai insiden berbahaya terjadi: televisi besar di aula hampir menimpa Syifa. Lala dengan sigap menyelamatkan Syifa, membuat semua orang panik namun akhirnya lega. Kejadian itu disiarkan langsung dan dilihat Axel serta Lidya dari kantor melalui livestreaming yang dilakukan Rindi. Axel memuji Lala, sementara Lidya diam tapi mulai luluh dan menyadari Lala bukan orang jahat. Seusai kejadian, Syifa menangis karena puding buatannya rusak, dan Lala berjanji akan membuat puding bersama lagi. Syifa menolak pulang karena ingin pulang bersama Lala, tapi akhirnya menurut setelah dibujuk.
 
Di kantor, Lidya mengakui pada Axel bahwa Lala telah menyelamatkan cucunya. Namun ia tetap waspada agar Julian tidak kembali menaruh harapan pada Lala. Axel memuji kebaikan Lala, sementara Lidya teringat kesalahannya saat memberi alamat Lala kepada Hasbi. Ia menyesal. Lidya juga memutuskan menengok Syifa langsung. Sementara itu, Hasbi menerima surat panggilan sidang mediasi perceraian. Setelah tahu bahwa kehadiran kedua pihak wajib, ia berniat menggagalkan mediasi dengan cara membuat Lala tidak hadir. Ia menyiapkan rencana licik agar pernikahannya tidak berakhir. Apakah rencana Hasbi akan berhasil? Saksikan sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' hari ini pukul 20.00 WIB hanya di RCTI!

(kha)

