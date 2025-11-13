Advertisement
Nadine Alexandra Cerita Persahabatannya di Series Still Single

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |18:52 WIB
Nadine Alexandra Cerita Persahabatannya di Series Still Single
Still Single
JAKARTA - VISION+ kembali mempersembahkan series original terbaru berjudul Still Single, sebuah drama romantis dengan sentuhan komedi dan kisah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Klik di sini untuk streaming keseruannya. 

Dibintangi oleh Yuki Kato, Samo Rafael, Nadine Alexandra, dan Yoshi Sudarso, series Still Single juga menyoroti kisah persahabatan tiga orang yang punya ceritanya masing-masing. 

Dalam konferensi pers series Still Single, Nadine Alexandra membagikan pandangannya tentang hubungan persahabatan antara ketiga karakter utama yang menjadi pusat cerita.. “Menurut aku yang menarik dari pertemanan Yudha, Tasya, dan Maya itu mereka semua berbeda, tapi saling melengkapi,” ujar Nadine. 

Nadine juga menambahkan karakter ketiganya yang berbeda drastis “Di antara ketiganya, Maya paling “the baby of the group”. Tasya ini mungkin karena dia Capricorn, dia mengambil alih dari grupnya semacam “mama-nya”. 

"Tasya dan Yudha kayak siblings gitu. Mereka kenal dari masa SMA, they’ve gone through a lot together, jadi ngalir aja pertemanannya,” lanjutnya. 

Kisah persahabatan mereka menggambarkan realita, bagaimana teman sering kali menjadi “keluarga pilihan” yang membantu seseorang bertumbuh, terutama ketika cinta dan kehidupan mulai terasa rumit. 

Nonton series Still Single sekarang! Segera berlangganan VISION+ Premium mulai dari Rp20.000,- untuk menonton series Still Single dan berbagai film, series, serta tayangan olahraga internasional terbaik lainnya. Download aplikasi VISION+ di App Store dan Play Store! -
 

(kha)

