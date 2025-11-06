Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Yuki Kato Hadapi Bos Nyebelin di Episode 5 Still Single, Streaming Sekarang di VISION+ 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |20:01 WIB
Yuki Kato Hadapi Bos Nyebelin di Episode 5 <i>Still Single</i>, Streaming Sekarang di VISION+ 
Still Single
A
A
A

JAKARTA - Drama romantis dalam series Still Single makin seru di episode 5! Kali ini, Maya (Yuki Kato) menunjukkan sisi paling berani dirinya. 

Setelah lama menahan emosi di tempat kerja, Maya akhirnya melawan bosnya yang melecehkannya. Klik di sini untuk nonton streaming. 

Aksi beraninya bikin suasana kantor panas! Tapi keputusan itu berujung besar, Maya memilih keluar dari pekerjaannya dan mulai mempertanyakan arah hidupnya.  Kehilangan pekerjaan memang bikin Maya goyah, tapi justru dari situ ia belajar untuk lebih jujur pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Tasya (Nadine Alexandra) juga mengalami perubahan besar. 

Ia akhirnya berdamai dengan ibunya dan mulai menerima dirinya, meski masih ragu dengan hubungannya bersama Andreas (Yoshi Sudarso). Momen paling manis datang saat hujan turun deras. 

Maya datang ke rumah Yudha (Samo Rafael) dan akhirnya mengungkapkan perasaannya! Setelah sekian lama menahan, Maya memberanikan diri untuk jujur dan itu jadi langkah penting dalam perjalanan cintanya. 
Episode 5 series Still Single penuh dengan momen emosional dan hangat, tapi tetap ringan dan menyenangkan untuk diikuti. Penonton bakal dibuat bangga melihat perkembangan karakter Maya yang kini lebih kuat dan percaya diri, serta hubungan Maya dan Yudha yang mulai menunjukkan arah baru. 

Apakah hubungan mereka akan berlanjut setelah pengakuan itu? Dan bagaimana Maya menghadapi masa depannya setelah keluar dari pekerjaan lamanya? Temukan jawabannya di Still Single episode 5, eksklusif hanya di VISION+. 

Segera berlangganan VISION+ Premium mulai dari Rp20.000,- untuk menonton series Still Single dan berbagai film, series, serta tayangan olahraga internasional terbaik lainnya. Download aplikasi VISION+ di App Store dan Play Store sekarang! -
 

(kha)

