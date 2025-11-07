Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Akting Kocak Yuki Kato di Series VISION+ Still Single si Gadis Zodiak yang Bikin Gemas

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |18:30 WIB
Akting Kocak Yuki Kato di Series VISION+ <i>Still Single</i> si Gadis Zodiak yang Bikin Gemas
Akting Kocak Yuki Kato di Series VISION+ {Still Single}, si Gadis Zodiak yang Bikin Gemas. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - VISION+ kembali menghadirkan original series terbaru berjudul Still Single. Sebuah drama romantis yang dikemas dengan komedi ringan dan kisah yang relate. Anda bisa menonton series ini dengan mengklik tautan berikut ini.

Disutradarai Soma Helmi, Still Single dibintangi oleh Yuki Kato bersama Samo Rafael, Nadine Alexandra, dan Yoshi Sudarso. Dalam series ini, Yuki Kato berperan sebagai Maya, seorang manajer toko perhiasan berusia 27 tahun yang sangat percaya pada ramalan zodiak.

Hidupnya tampak biasa saja sampai ayahnya didiagnosa mengidap Alzheimer. Sebelum kehilangan semua memori dalam otaknya, sang ayah meminta sesuatu pada Maya. Dia ingin melihat putrinya menikah. Namun, misi mencari pasangan ideal ternyata tak semudah itu.

Maya harus melewati serangkaian peristiwa lucu, kesalahpahaman, hingga momen canggung yang cukup menghibur. Sebagai sosok yang dikenal mampu memainkan peran komedi dan romantis bersamaan, Yuki Kato tampil total sebagai Maya.

Ekspresi antusiasnya saat membaca ramalan zodiak, reaksi berlebihan setiap kali bertemu cowok yang sesuai dengan zodiak, hingga momen dating yang gagal di aplikasi kencan dipastikan akan membuat Anda tertawa terpingkal.

