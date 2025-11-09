Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 204: Baldy Minta Alisha Pulihkan Kondisi Psikis Devan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |18:16 WIB
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 204: Baldy Minta Alisha Pulihkan Kondisi Psikis Devan
Kau Ditakdirkan Untukku
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.40 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Kepulangan Devan ke rumah Baldy disambut teguran karena pulang larut. Devan berbohong dengan mengaku baru dari psikiater. Hal ini membuat Baldy senang dan berjanji akan mengembalikan posisi Devan di perusahaan jika ia mulai stabil. Devan hendak memberitahu kalau psikiater yang ia datangi itu orang yang menyebalkan, tetapi Baldy justru pergi menerima telepon. Di lain waktu, Devan masih dihantui rasa bersalah dan trauma akan kematian istrinya, Alya. Ia mencoba tidur dengan obat tidur dosis ganda.

Esoknya, Baldy menemui Alisha untuk meminta bantuannya menangani Devan. Alisha terkejut saat tahu istri Devan bernama Alya, karena ia mengenal Alya sebagai penumpang pesawat yang sama dengannya dulu. Perasaan sedih dan bingung muncul tanpa ia pahami. Ia akhirnya berjanji pada Baldy untuk membantu Devan, meski dalam hati bimbang karena hubungan mereka yang rumit.

Bagaimana Alisha membantu pemulihan psikis Devan pasca kepergian Alya? Saksikan sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.40 WIB di RCTI.

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184774//kau_ditakdirkan_untukku-TAKp_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 215: Bangunan Ambruk, Alisha Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184770//cinta_sepenuh_jiwa-ISwX_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 54: Meisya Tuntut Pertanggungjawaban Hasbi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184766//mencintai_ipar_sendiri-WxGw_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 9: Ayuna Terjatuh di Danau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184761//terbelenggu_rindu-h2OI_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 428: Biru Rindu Sang Ibu, Marcel Siap Jalankan Rencananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184624//dahsyatnya_weekend-HVIO_large.PNG
Warga Bekasi Siap-Siap Ketemuan Sama Arifin Putra di Dahsyatnya Meet and Greet Kau Ditakdirkan Untukku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184600//kau_ditakdirkan_untukku-Zd2F_large.PNG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 214: Alisha Shock Mengetahui Dirinya Terima Donor Jantung Alya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement