Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 204: Baldy Minta Alisha Pulihkan Kondisi Psikis Devan

JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.40 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Kepulangan Devan ke rumah Baldy disambut teguran karena pulang larut. Devan berbohong dengan mengaku baru dari psikiater. Hal ini membuat Baldy senang dan berjanji akan mengembalikan posisi Devan di perusahaan jika ia mulai stabil. Devan hendak memberitahu kalau psikiater yang ia datangi itu orang yang menyebalkan, tetapi Baldy justru pergi menerima telepon. Di lain waktu, Devan masih dihantui rasa bersalah dan trauma akan kematian istrinya, Alya. Ia mencoba tidur dengan obat tidur dosis ganda.

Esoknya, Baldy menemui Alisha untuk meminta bantuannya menangani Devan. Alisha terkejut saat tahu istri Devan bernama Alya, karena ia mengenal Alya sebagai penumpang pesawat yang sama dengannya dulu. Perasaan sedih dan bingung muncul tanpa ia pahami. Ia akhirnya berjanji pada Baldy untuk membantu Devan, meski dalam hati bimbang karena hubungan mereka yang rumit.

Bagaimana Alisha membantu pemulihan psikis Devan pasca kepergian Alya? Saksikan sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.40 WIB di RCTI.

(kha)