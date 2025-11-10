Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 205: Alisha Dan Devan Mulai Dekat, Rafa Merasa Terancam

JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Saat keluar dari RS, Alisha hampir jatuh karena ditabrak anak kecil dan Devan refleks menangkapnya. Dalam taksi, kepala Devan tertidur di bahu Alisha. Meski awalnya kesal, Alisha membiarkannya karena melihat Devan benar-benar kelelahan. Sementara itu, Rafa bertekad mencari tahu soal Devan dan memastikan pria itu tidak akan merebut Alisha darinya.

Di sisi lain, Beben dipukuli debitur bernama Randi dan memaksa Miko turun tangan menagih hutang. Ternyata Randi preman pasar dan Miko dihajar habis-habisan. Saat situasi semakin parah, Mae muncul dan menolong Miko, membuat seluruh pasar terpukau. Dara dan Nisa melihat kejadian itu. Nisa panik melihat Miko dipukuli dan memanggilnya “Papa”, membuat Mae kaget karena baru tahu Miko memiliki anak.

Michelle mempertemukan Alisha dengan Ratna, seorang pengacara. Alisha menceritakan bahwa ia kehilangan hak asuh karena dianggap mentalnya tidak stabil akibat KDRT, sementara Rafa terus memanipulasi Lulu agar takut pada ibunya.

Akankah Devan dan Alisha semakin dekat? Apa langkah Rafa untuk menjauhkan Alisha dari Devan? Saksikan sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI.



