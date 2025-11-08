Advertisement
Jun Ji Hyun Tolak Bintangi Drama Koreans, Gagal Reuni dengan Lee Byung Hun

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |14:30 WIB
Jun Ji Hyun Tolak Bintangi Drama <i>Koreans</i>, Gagal Reuni dengan Lee Byung Hun
Jun Ji Hyun Tolak Bintangi Drama Koreans, Gagal Reuni dengan Lee Byung Hun. (Foto: KBI Zoom)
SEOUL - Jun Ji Hyun menolak untuk membintangi drama adaptasi series Amerika arahan sutradara Ahn Gil Ho berjudul Koreans. Hal itu diumumkan agensinya, PEACHY Company, pada 7 November 2025. 

“Koreans merupakan salah satu proyek yang tengah dipertimbangkan sang aktris. Namun setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk tidak terlibat dalam drama tersebut,” ujar PEACHY dikutip dari Soompi, pada Sabtu (8/11/2025). 

Setelah 26 Tahun, Jun Ji Hyun dan Lee Byung Hun akan Reuni dalam Drama Koreans
Jun Ji Hyun gagal reuni dengan Lee Byung Hun dalam drama Koreans. (Foto: IST)

Jun Ji Hyun awalnya ditawari untuk berperan sebagai istri karakter utama yang diperankan oleh Lee Byung Hun. Seharusnya, jika sang aktris menerima peran itu, Koreans akan menjadi proyek reuninya bersama Lee. 

Keduanya terakhir kali akting bareng dalam drama Happy Together yang tayang sekitar 26 tahun silam. Sementara itu, ibu dua anak tersebut baru menyelesaikan penayangan series terbarunya yang kontroversial, Tempest

Dalam drama yang tayang di Disney+ itu, dia berperan sebagai Moon Jo, duta PBB yang diakui secara internasional. Ia juga dikonfirmasi akan membintangi film terbaru sutradara Yeon Sang Ho, Colony.*

(SIS)

