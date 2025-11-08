Jun Ji Hyun Tolak Bintangi Drama Koreans, Gagal Reuni dengan Lee Byung Hun

SEOUL - Jun Ji Hyun menolak untuk membintangi drama adaptasi series Amerika arahan sutradara Ahn Gil Ho berjudul Koreans. Hal itu diumumkan agensinya, PEACHY Company, pada 7 November 2025.

“Koreans merupakan salah satu proyek yang tengah dipertimbangkan sang aktris. Namun setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk tidak terlibat dalam drama tersebut,” ujar PEACHY dikutip dari Soompi, pada Sabtu (8/11/2025).

Jun Ji Hyun gagal reuni dengan Lee Byung Hun dalam drama Koreans. (Foto: IST)

Jun Ji Hyun awalnya ditawari untuk berperan sebagai istri karakter utama yang diperankan oleh Lee Byung Hun. Seharusnya, jika sang aktris menerima peran itu, Koreans akan menjadi proyek reuninya bersama Lee.

Keduanya terakhir kali akting bareng dalam drama Happy Together yang tayang sekitar 26 tahun silam. Sementara itu, ibu dua anak tersebut baru menyelesaikan penayangan series terbarunya yang kontroversial, Tempest.

Dalam drama yang tayang di Disney+ itu, dia berperan sebagai Moon Jo, duta PBB yang diakui secara internasional. Ia juga dikonfirmasi akan membintangi film terbaru sutradara Yeon Sang Ho, Colony.*

(SIS)