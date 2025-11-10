Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 70: Kirana Jatuh Hingga Dilarikan ke Rumah Sakit

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |17:04 WIB
Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 70: Kirana Jatuh Hingga Dilarikan ke Rumah Sakit
Dusta di Balik Cinta
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' tayang hari ini pukul 17.10 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Adinda Azani (Kirana), Eza Gionino (Dewa), Celia Thomas (Becca), Venly Arauna Dondokambey (Angga), Kinaryosih (Regina), Reza Pahlevi (Ivan) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Kirana dan Siska tanpa sengaja berpapasan dengan Becca di depan kafe. Pertengkaran terjadi, hingga Becca mendorong Kirana sampai jatuh dan kesakitan di perutnya. Siska panik dan minta tolong Angga membawa Kirana ke rumah sakit. 

Sementara itu, Dewa dan Nico mulai menyelidiki Winda serta Wati yang tiba-tiba pergi setelah membantu Becca, curiga bahwa keduanya dibayar untuk memalsukan kebenaran. Dewa bersumpah akan membuka semua kebusukan mereka demi Kirana.

Angga dengan panik menggendong Kirana ke IGD, disusul Siska yang segera memanggil dokter. Kirana setengah sadar dan terus menyebut nama Dewa. 

Setelah diperiksa, dokter memutuskan membawa Kirana ke ruang tindakan dan memerintahkan pemeriksaan lengkap. Siska langsung menelpon Dewa dan memberitahu bahwa Kirana jatuh karena didorong Becca. Dewa yang sedang bersama Nico langsung panik dan segera bergegas ke rumah sakit. 

Sementara itu, di rumah, Becca pulang dengan wajah panik dan mengaku pada Regina bahwa ia sempat beradu argumen dengan Kirana hingga tak sengaja mendorongnya. Regina kaget mengetahui Kirana ternyata sedang hamil, sementara Becca berusaha menutupi rasa bersalahnya di balik sikap manja.

Bagaimana kondisi Kirana dan janin yang dikandungnya? Saksikan sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' hari ini pukul 17.10 WIB hanya di RCTI.

(kha)

