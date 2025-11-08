Advertisement
TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Dusta di Balik Cinta Episode 68, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |15:30 WIB
Sinopsis Sinetron Dusta di Balik Cinta Episode 68, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Dusta di Balik Cinta Episode 68, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Dusta di Balik Cinta episode 68 bercerita tentang pertemuan tak terduga antara Dewa dan Angga di depan kosan Siska. Momen itu berubah menjadi konfrontasi penuh amarah. 

Dewa menegaskan cintanya yang tulus dan tekadnya untuk mempertahankan Kirana. Sementara Angga menuduh Dewa membohongi dan mempermainkan istrinya. Mereka hampir berkelahi, namun Nico dan Siska cepat melerai. 

Kirana akhirnya tak tahan dan berteriak histeris agar keduanya pergi. Ia menangis di pelukan Siska, mengaku bingung, menganggap Dewa dan Angga sama-sama egois karena tidak memberikan waktu untuknya mencerna semua yang terjadi. 

Di sisi lain, Dewa melampiaskan emosinya dengan memukul pohon dan mengaku tak sanggup hidup tanpa Kirana. Nico berusaha menenangkannya, namun Dewa tetap tenggelam dalam keputusasaan.

Setelah berhasil menanamkan keyakinan bahwa Becca adalah Angeline, Mila berpura-pura ikhlas ‘mengembalikan’ anaknya ke Regina. Sementara itu, Regina dan Ivan menerima Becca sepenuh hati, bahkan mengizinkannya tinggal bersama mereka.

