Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 69: Kirana Mengungkap Kebenaran pada Regina

JAKARTA - Sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Adinda Azani (Kirana), Eza Gionino (Dewa), Celia Thomas (Becca), Venly Arauna Dondokambey (Angga), Kinaryosih (Regina), Reza Pahlevi (Ivan) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Dewa diam-diam mendatangi kosan Siska untuk memastikan kondisi Kirana. Saat Siska keluar menemuinya, ia memaksa tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Kirana. Siska sempat berniat jujur tentang asal-usul Kirana dan Regina, tapi Kirana keburu keluar dan hampir memergoki mereka. Dewa akhirnya pergi setelah Siska meyakinkannya bahwa Kirana baik-baik saja.

Kirana memutuskan menemui Regina untuk mengungkap kebenaran, meski Siska sempat menahannya. Dewa yang mendengar kabar itu dari Siska segera menyusul. Di rumah Regina, Kirana muncul tepat saat Regina dan Becca sedang akrab. Dengan berani, Kirana mengaku bahwa dirinya adalah anak yang dibesarkan Bu Retno, bukan Becca. Ia menuduh Becca berbohong dan menyebut baju bayi serta buku tabungan yang dibawa Becca adalah miliknya. Becca membantah dan berpura-pura menjadi korban, membuat Regina justru semakin marah dan menuduh Kirana mengada-ada.

Saat suasana memanas, Dewa datang dan menegaskan bahwa Becca bersekongkol dengan Winda dan Wati untuk menipu Regina. Namun Regina tetap menolak percaya dan memilih membela Becca. Dewa akhirnya membawa Kirana pergi dari sana, sementara Regina berniat membuktikan kebenaran lewat Wati dan Mila.

Bagaimana hasil interogasi Regina pada Wati dan Mila? Saksikan sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' hari ini pukul 17.00 WIB hanya di RCTI.



(kha)