Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 69: Kirana Mengungkap Kebenaran pada Regina

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |16:59 WIB
Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 69: Kirana Mengungkap Kebenaran pada Regina
Dusta di Balik Cinta
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Adinda Azani (Kirana), Eza Gionino (Dewa), Celia Thomas (Becca), Venly Arauna Dondokambey (Angga), Kinaryosih (Regina), Reza Pahlevi (Ivan) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Dewa diam-diam mendatangi kosan Siska untuk memastikan kondisi Kirana. Saat Siska keluar menemuinya, ia memaksa tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Kirana. Siska sempat berniat jujur tentang asal-usul Kirana dan Regina, tapi Kirana keburu keluar dan hampir memergoki mereka. Dewa akhirnya pergi setelah Siska meyakinkannya bahwa Kirana baik-baik saja.

Kirana memutuskan menemui Regina untuk mengungkap kebenaran, meski Siska sempat menahannya. Dewa yang mendengar kabar itu dari Siska segera menyusul. Di rumah Regina, Kirana muncul tepat saat Regina dan Becca sedang akrab. Dengan berani, Kirana mengaku bahwa dirinya adalah anak yang dibesarkan Bu Retno, bukan Becca. Ia menuduh Becca berbohong dan menyebut baju bayi serta buku tabungan yang dibawa Becca adalah miliknya. Becca membantah dan berpura-pura menjadi korban, membuat Regina justru semakin marah dan menuduh Kirana mengada-ada. 

Saat suasana memanas, Dewa datang dan menegaskan bahwa Becca bersekongkol dengan Winda dan Wati untuk menipu Regina. Namun Regina tetap menolak percaya dan memilih membela Becca. Dewa akhirnya membawa Kirana pergi dari sana, sementara Regina berniat membuktikan kebenaran lewat Wati dan Mila.

Bagaimana hasil interogasi Regina pada Wati dan Mila? Saksikan sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' hari ini pukul 17.00 WIB hanya di RCTI.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184774//kau_ditakdirkan_untukku-TAKp_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 215: Bangunan Ambruk, Alisha Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184770//cinta_sepenuh_jiwa-ISwX_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 54: Meisya Tuntut Pertanggungjawaban Hasbi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184766//mencintai_ipar_sendiri-WxGw_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 9: Ayuna Terjatuh di Danau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184761//terbelenggu_rindu-h2OI_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 428: Biru Rindu Sang Ibu, Marcel Siap Jalankan Rencananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184600//kau_ditakdirkan_untukku-Zd2F_large.PNG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 214: Alisha Shock Mengetahui Dirinya Terima Donor Jantung Alya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184598//cinta_sepenuh_jiwa-7D2B_large.PNG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 53: Meisya Bersaksi Selingkuh, Lala dan Hasbi Resmi Bercerai?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement