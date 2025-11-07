Sinopsis Sinetron Dusta di Balik Cinta Episode 67, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Dusta di Balik Cinta episode 67 bercerita tentang Mila yang mengungkapkan, 23 tahun lalu Retno menitipkan seorang bayi kepadanya. Baju bayi dan buku tabungan atas nama 'Sri Sulastri' menjadi bukti kuat bahwa bayi itu adalah anak kandungnya yang hilang.

Becca pura-pura emosional dan mengaku sebagai Angeline. Regina tak kuasa menahan rasa bahagia menemukan anaknya yang telah lama hilang. Namun tanpa disadarinya, semua itu hanya siasat Becca dan Mila.

Ivan datang dan turut terkejut melihat semua itu. Dia masih menyimpan keraguan, namun berusaha untuk ikut menerima Becca sebagai anak mereka. Sementara itu, Dewa curhat pada Nico tentang hancurnya rumah tangganya dengan Kirana.

Dewa masih terus berusaha memberitahu Kirana kalau dia mencintainya. Bahkan, dia mengirimkan bunga mawar merah sebagai lambang cinta, namun dengan tegas ditolak oleh Kirana. Saat tiba di kos Siska, Kirana mendadak merasa mual, pusing, dan terlihat pucat.

Kondisi itu membuat Siska menduga Kirana sedang berbadan dua. Namun Kirana menyangkal keras dugaan itu karena sebelumnya dia sudah melakukan tes dan hasilnya negatif. Namun Siska memaksanya untuk melakukan tes ulang di pagi hari.