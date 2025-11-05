Microdrama VISION+ Kesempatan Kedua: Perjalanan Hidup Menebus Dosa

JAKARTA - Apa jadinya jika seseorang diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki semua kesalahannya di masa lalu? Inilah yang terjadi dalam microdrama Kesempatan Kedua yang bisa Anda tonton di VISION+ lewat link berikut ini.

Setelah mengalami kecelakaan tragis dan koma, jiwa Arya keluar dari tubuhnya. Di antara batas hidup dan mati, ia diberi kesempatan kedua untuk hidup kembali. Namun untuk mendapatkan kesempatan kedua itu, ada syarat yang harus dipenuhinya.

Dia hanya bisa hidup kembali jika dalam waktu 7 hari berhasil mendapatkan pengampunan dari orang-orang yang pernah ia sakiti. Namun perjalanan Arya tidak sesederhana itu.

Saat berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain, ia bukan hanya memperbaiki kesalahan masa lalunya, namun juga menemukan kebenaran pahit tentang siapa pembunuh ibunya dan cinta sejatinya.

Microdrama Kesempatan Kedua menghadirkan drama seru yang mengajak penonton merenungkan arti hidup, cinta, dan pengampunan. Ceritanya memadukan unsur fantasi dan pengungkapan rahasia.