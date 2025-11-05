Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Microdrama VISION+ Kesempatan Kedua: Perjalanan Hidup Menebus Dosa

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |13:30 WIB
Microdrama VISION+ Kesempatan Kedua: Perjalanan Hidup Menebus Dosa
Microdrama VISION+ Kesempatan Kedua: Perjalanan Hidup Menebus Dosa. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Apa jadinya jika seseorang diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki semua kesalahannya di masa lalu? Inilah yang terjadi dalam microdrama Kesempatan Kedua yang bisa Anda tonton di VISION+ lewat link berikut ini.

Setelah mengalami kecelakaan tragis dan koma, jiwa Arya keluar dari tubuhnya. Di antara batas hidup dan mati, ia diberi kesempatan kedua untuk hidup kembali. Namun untuk mendapatkan kesempatan kedua itu, ada syarat yang harus dipenuhinya.

Dia hanya bisa hidup kembali jika dalam waktu 7 hari berhasil mendapatkan pengampunan dari orang-orang yang pernah ia sakiti. Namun perjalanan Arya tidak sesederhana itu. 

Saat berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain, ia bukan hanya memperbaiki kesalahan masa lalunya, namun juga menemukan kebenaran pahit tentang siapa pembunuh ibunya dan cinta sejatinya. 

Microdrama Kesempatan Kedua menghadirkan drama seru yang mengajak penonton merenungkan arti hidup, cinta, dan pengampunan. Ceritanya memadukan unsur fantasi dan pengungkapan rahasia. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182071/still_single-wcO0_large.jpg
Akting Kocak Yuki Kato di Series VISION+ Still Single si Gadis Zodiak yang Bikin Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/598/3181263/ternyata_aku_mencintaimu-UkX0_large.jpg
Sinopsis Microdrama Ternyata Aku Mencintaimu, Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180017/microdrama_pertaruhan_dua_hati-xA8d_large.jpg
Sinopsis dan Link Streaming Microdrama Pertaruhan Dua Hati, Eksklusif Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179779/garis_garis_cinta-CIfh_large.jpg
Microdrama VISION+ Garis-Garis Cinta: Rahasia yang Mengubah Segalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179206/still_single-gUpX_large.jpg
4 Alasan Wajib Nonton Series Still Single di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179309/still_single-3p1j_large.jpg
Rahasia Besar Terungkap di Episode 3 Series VISION+ Still Single, Siapa Sebenarnya Maya? 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement