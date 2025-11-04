Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Yuki Kato Ungkap soal Kepercayaan Zodiak, Tonton Series Still Single di VISION+

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |22:05 WIB
Yuki Kato Ungkap soal Kepercayaan Zodiak, Tonton Series Still Single di VISION+
Still Single
A
A
A

JAKARTA – Percaya zodiak bisa menentukan jodoh dan arah hidup? Kalau iya, kamu wajib banget nonton series terbaru VISION+ berjudul Still Single! Klik di sini untuk nonton series Still Single. 

Serial ini bukan hanya menghibur lewat kisah romansa dan komedi ringan, tapi juga menyentuh hati dengan cerita persahabatan dan keluarga yang penuh makna. 

Dalam serial ini, Yuki berperan sebagai Maya, perempuan berusia 27 tahun yang hidupnya sangat dipandu oleh ramalan zodiak. Ia percaya bahwa bintang bisa menentukan masa depan, termasuk soal cinta dan jodoh. 

Namun hidupnya berubah drastis ketika sang ayah didiagnosa Alzheimer. Harapan terakhir ayahnya sederhana namun menyentuh hati: melihat Maya menikah sebelum ingatannya benar-benar hilang. Demi memenuhi keinginan itu, Maya memulai perjalanan mencari cinta sejati lewat berbagai cara dari aplikasi kencan, kencan buta, hingga perjodohan keluarga. 

Sayangnya, semua usahanya justru berakhir dengan momen-momen lucu, canggung, bahkan kadang menyakitkan. Menariknya, meski karakternya sangat mempercayai zodiak, Yuki Kato justru mengaku lebih santai dalam kehidupan nyata. 

“Standard aja aku, paling baca-baca di sosmed aja. Kalo Maya kan diamiinkan, dia telan. Bedanya sama aku? Aku hanya baca aja,” ujar Yuki sambil tertawa. 

Yuki, yang berzodiak Aries, dikenal sebagai sosok yang percaya diri, spontan, dan penuh energi, sifat yang sedikit banyak juga tercermin dalam karakter Maya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Vision+ Yuki Kato Still Single
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/37/3184869//f1_gp_las_vegas_2025-JAjZ_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Las Vegas 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/43/3184866//riyadh_season_world_masters_of_snooker_2025-tdWo_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Riyadh Season World Masters of Snooker 2025, Tayang di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184868//clarissa_tanoesoedibjo_terima_penghargaan-yg6L_large.JPG
Clarissa Tanoesoedibjo Terima Penghargaan Netcore Awarding Night, Kepemimpinan di Vision+ Dinilai Brilian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184865//clarissa_tanoesoedibjo_terima_penghargaan-wo6D_large.jpg
Efektivitas AI Berhasil Tingkatkan Penonton Vision+ hingga 50 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184767//borussia_dortmund_vs_vfb_stuttgart-xIFU_large.jpg
Link Live Streaming Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart di Bundesliga 2025-2026 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184625//vision_originals-yRo4_large.PNG
3 Serial Vision+ Wajib Tonton: Dari Misteri Radio Pembawa Teror hingga Kisah Cinta Komik yang Jadi Nyata!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement