Yuki Kato Ungkap soal Kepercayaan Zodiak, Tonton Series Still Single di VISION+

JAKARTA – Percaya zodiak bisa menentukan jodoh dan arah hidup? Kalau iya, kamu wajib banget nonton series terbaru VISION+ berjudul Still Single! Klik di sini untuk nonton series Still Single.

Serial ini bukan hanya menghibur lewat kisah romansa dan komedi ringan, tapi juga menyentuh hati dengan cerita persahabatan dan keluarga yang penuh makna.

Dalam serial ini, Yuki berperan sebagai Maya, perempuan berusia 27 tahun yang hidupnya sangat dipandu oleh ramalan zodiak. Ia percaya bahwa bintang bisa menentukan masa depan, termasuk soal cinta dan jodoh.

Namun hidupnya berubah drastis ketika sang ayah didiagnosa Alzheimer. Harapan terakhir ayahnya sederhana namun menyentuh hati: melihat Maya menikah sebelum ingatannya benar-benar hilang. Demi memenuhi keinginan itu, Maya memulai perjalanan mencari cinta sejati lewat berbagai cara dari aplikasi kencan, kencan buta, hingga perjodohan keluarga.

Sayangnya, semua usahanya justru berakhir dengan momen-momen lucu, canggung, bahkan kadang menyakitkan. Menariknya, meski karakternya sangat mempercayai zodiak, Yuki Kato justru mengaku lebih santai dalam kehidupan nyata.

“Standard aja aku, paling baca-baca di sosmed aja. Kalo Maya kan diamiinkan, dia telan. Bedanya sama aku? Aku hanya baca aja,” ujar Yuki sambil tertawa.

Yuki, yang berzodiak Aries, dikenal sebagai sosok yang percaya diri, spontan, dan penuh energi, sifat yang sedikit banyak juga tercermin dalam karakter Maya.