HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Microdrama Ternyata Aku Mencintaimu, Hanya di VISION+

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |13:30 WIB
Sinopsis Microdrama Ternyata Aku Mencintaimu, Hanya di VISION+
Sinopsis Microdrama Ternyata Aku Mencintaimu, Hanya di VISION+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Bagi Anda yang suka drama romantis dengan cerita ringan bikin baper, microdrama Ternyata Aku Mencintaimu bisa menjadi pilihan yang pas. Ceritanya sederhana namun menarik.

Kisahnya tentang dua orang yang awalnya menikah karena keadaan, namun kemudian menemukan cinta sesungguhnya. Microdrama ini, bisa Anda tonton dengan mengklik tautan berikut ini

Dalam microdrama ini, Haitong memutuskan untuk menikah karena pertengkaran antara suami dan kakaknya. Dia kemudian melakukan pernikahan kilat dengan Zhan Yin. Namun ternyata, Zhan Yin menyembunyikan identitas aslinya sebagai CEO. 

Setelah menikah, keduanya mengalami berbagai lika-liku kehidupan, termasuk konflik keluarga dan hampir terbongkarnya identitas Zhan Yin. Seiring waktu, hubungan mereka semakin hangat karena menghadapi kesulitan bersama. 

Microdrama Ternyata Aku Mencintaimu punya semua unsur yang bikin penonton betah menonton setiap episodenya: konflik keluarga, rahasia, sampai momen romantis yang bikin senyum-senyum sendiri. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
