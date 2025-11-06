Advertisement
TV SCOOP

Tiga Series Vision+ Originals Tayang di MNCTV

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |20:24 WIB
JAKARTA - Akhir tahun ini, MNCTV menghadirkan tiga serial pilihan dari Vision+ Originals. Masing-masing punya warna dan emosi yang berbeda, namun sama-sama dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saksikan secara eksklusif hanya di MNCTV.

JACK & DANIL
4 – 17 November

Jack dan Danil adalah saudara kembar yang tumbuh di dunia yang berbeda. Jack dikenal sebagai pengacara sukses, sementara Danil terjebak dalam lingkaran judi dan masalah.
Hingga di hari ulang tahun mereka, Jack kolaps dan harus dirawat. 

Demi menjaga nama baik keluarga, Danil mengambil keputusan untuk masuk ke kehidupan Jack dan menggantikan perannya.

Pilihan itu membawa mereka pada persoalan keluarga, identitas, dan arti hubungan darah yang sesungguhnya.
Cast: Tanta Ginting, Lania Fira 

1 2 3
Topik Artikel :
MNCTV Vision+ Originals Vision+
