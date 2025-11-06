Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tiba-Tiba Punya Anak dari Masa Depan! Saksikan Kisah Lucu dan Harunya di VISION+ 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |16:01 WIB
Tiba-Tiba Punya Anak dari Masa Depan! Saksikan Kisah Lucu dan Harunya di VISION+ 
Anak dari Masa Depan
A
A
A

JAKARTA - Hidup dua content creator yang dikenal sebagai couple goals, Jerome dan Tasya, mendadak berubah setelah kemunculan seorang anak kecil berusia lima tahun yang mengaku sebagai anak mereka dari masa depan. 

Cerita unik dan plot twist ini bisa kamu tonton di microdrama terbaru VISION+ berjudul “Anak Dari Masa Depan”. Klik di sini untuk nonton. 

Awalnya, hubungan Jerome dan Tasya cuma sebatas settingan untuk konten. Di depan kamera, mereka tampak mesra dan harmonis, tapi di balik layar, mereka nyaris tak pernah akur. Semua dijalani demi views dan sponsor, sampai suatu hari datang Senja, seorang anak cantik berusia 5 tahun yang mengaku anak mereka dari masa depan. 

Kehadiran Senja bikin hidup Jerome dan Tasya semakin berliku. Dari yang cuma berpura-pura jadi pasangan, mereka dipaksa benar-benar belajar jadi “orang tua”. Namun, di balik kisah itu, tersimpan misteri besar: siapa sebenarnya Senja? Kenapa dia bisa muncul dan tahu begitu banyak tentang Jerome dan Tasya? Hingga akhirnya, semua terungkap lewat satu kebenaran yang tak terduga, mengubah hidup mereka terhadap cinta, keluarga, dan masa depan. 

Microdrama “Anak Dari Masa Depan” menghadirkan kisah komedi romantis dengan sentuhan fantasi yang fresh. Ceritanya ringan, lucu, tapi juga punya pesan mendalam. Dibintangi oleh aktor dan aktris muda berbakat, microdrama ini cocok buat kamu yang suka cerita dengan perpaduan humor, kehangatan, dan sedikit misteri. 
Siap-siap terhibur sekaligus terharu dengan perjalanan Jerome, Tasya, dan Senja yang akan bikin kamu mikir: apa jadinya kalau anak masa depan tiba-tiba datang ke hidupmu? Nonton microdrama “Anak Dari Masa Depan” hanya di VISION+. 

Nikmati juga berbagai tayangan seru lainnya mulai dari film, drama, hingga olahraga internasional dengan berlangganan VISION+ Premium mulai dari Rp20.000,-. Download aplikasi VISION+ sekarang! -
 

(kha)

