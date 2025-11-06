Terjerat Cinta dan Rahasia dalam Kisah Romantis Microdrama Terikat Dalam Janji VISION+

JAKARTA - Cinta, rahasia, dan pengorbanan berpadu dalam microdrama romantis terbaru “Terikat Dalam Janji” VISION+. Klik di sini untuk nonton sekarang. Drama ini mengisahkan Fu Yunheng, seorang pengusaha muda dan kaya raya yang dijodohkan dengan Li Jiaojiao atas permintaan sang nenek.

Awalnya, pernikahan itu hanyalah formalitas, namun di balik hubungan mereka tersimpan misteri besar yang akan mengubah hidup keduanya.

Saat menghadapi pencurian resep oleh Zhao Xueer, Fu Yunheng diracun dan menyadari bahwa Li Jiaojiao adalah wanita yang selama ini ia cari. Identitas Li Jiaojiao sebagai istri presiden akhirnya terbongkar, membuat Zhao Xueer bersekongkol dengan keluarga angkatnya.

Sementara itu, Gu Rufeng menemukan bahwa Zhao Xueer bukan adiknya yang hilang, dan pada akhirnya Fu Yunheng serta Li Jiaojiao benar-benar jatuh cinta.

Microdrama “Terikat Dalam Janji” menghadirkan perpaduan drama keluarga, romansa, dan

misteri yang memikat.