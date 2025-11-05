Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Hidup Nayla Berubah Total Usai Jatuh dari Tebing! Tonton Microdrama Tebing Cinta VISION+

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |22:04 WIB
Hidup Nayla Berubah Total Usai Jatuh dari Tebing! Tonton Microdrama <i>Tebing Cinta</i> VISION+
Tebing Cinta
A
A
A

JAKARTA - VISION+ kembali menghadirkan microdrama terbaru berjudul “Tebing Cinta”. Microdrama ini bisa disaksikan dengan klik di sini. Dari judulnya yang terdengar romantis, cerita ini justru menyimpan tragedi dan perjuangan. 

Bercerita tentang Nayla (Sarah Batrix), seorang mahasiswi mapala yang lumpuh akibat sabotase di tebing, berjuang memulihkan diri dan mengungkap kebenaran di balik kecelakaannya. Di tempat itu, Nayla kehilangan segalanya mulai dari mimpi, hingga kepercayaannya pada orang-orang terdekat. 

Namun ketika kebenaran mulai terungkap, ia sadar luka terbesarnya bukan di tubuh, melainkan di hati. Di tengah cinta segitiga berbahaya dan dendam keluarga masa lalu, Nayla harus memilih antara menyerah pada trauma atau menaklukkan kembali tebing yang hampir merenggut nyawanya. 

Dibintangi oleh Sarah Beatrix, Angga Asyafriena, Dede Satria, dan Amanda Lucson, microdrama “Tebing Cinta” menghadirkan kisah romantis dengan cerita yang emosional. Ceritanya singkat tapi intens, menampilkan konflik batin, intrik cinta, dan pesan inspiratif tentang keberanian untuk bangkit. 

Jangan sampai ketinggalan kisah serunya. Nonton microdrama “Tebing Cinta” hanya di VISION+. Nikmati juga berbagai tayangan menarik lainnya mulai dari film, drama, hingga olahraga internasional dengan berlangganan VISION+ Premium mulai dari Rp20.000,-. Download aplikasi VISION+ di PlayStore atau App Store sekarang! -
 

(kha)

