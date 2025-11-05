Hidup Nayla Berubah Total Usai Jatuh dari Tebing! Tonton Microdrama Tebing Cinta VISION+

JAKARTA - VISION+ kembali menghadirkan microdrama terbaru berjudul “Tebing Cinta”. Microdrama ini bisa disaksikan dengan klik di sini. Dari judulnya yang terdengar romantis, cerita ini justru menyimpan tragedi dan perjuangan.

Bercerita tentang Nayla (Sarah Batrix), seorang mahasiswi mapala yang lumpuh akibat sabotase di tebing, berjuang memulihkan diri dan mengungkap kebenaran di balik kecelakaannya. Di tempat itu, Nayla kehilangan segalanya mulai dari mimpi, hingga kepercayaannya pada orang-orang terdekat.

Namun ketika kebenaran mulai terungkap, ia sadar luka terbesarnya bukan di tubuh, melainkan di hati. Di tengah cinta segitiga berbahaya dan dendam keluarga masa lalu, Nayla harus memilih antara menyerah pada trauma atau menaklukkan kembali tebing yang hampir merenggut nyawanya.

Dibintangi oleh Sarah Beatrix, Angga Asyafriena, Dede Satria, dan Amanda Lucson, microdrama “Tebing Cinta” menghadirkan kisah romantis dengan cerita yang emosional. Ceritanya singkat tapi intens, menampilkan konflik batin, intrik cinta, dan pesan inspiratif tentang keberanian untuk bangkit.

Dibintangi oleh Sarah Beatrix, Angga Asyafriena, Dede Satria, dan Amanda Lucson, microdrama "Tebing Cinta" menghadirkan kisah romantis dengan cerita yang emosional. Ceritanya singkat tapi intens, menampilkan konflik batin, intrik cinta, dan pesan inspiratif tentang keberanian untuk bangkit.



