Dari MasterChef hingga America’s Got Talent, Show Kelas Dunia Hadir di HITS NOW VISION+

JAKARTA – VISION+ terus menghadirkan beragam konten hiburan terbaik untuk penonton di Indonesia, termasuk deretan shows terbesar dan paling bergengsi di dunia.

Kini, show kelas dunia bisa kamu nikmati kapan saja, di mana saja melalui channel HITS NOW di VISION+. Klik di sini untuk mulai streaming acara serunya.

Dari panggung megah Golden Globes, The Grammys, hingga Emmy Awards, penonton dapat menyaksikan momen-momen paling prestisius di industri hiburan global.

Tak hanya itu, aksi seru para talenta terbaik dunia juga hadir lewat America’s Got Talent Season 20 serta suara emas para kontestan di American Idol. Semua tayangan ini dapat kamu tonton dengan praktis, terjangkau, dan tanpa ribet. Melalui HITS NOW, VISION+ memberikan kemudahan akses bagi penonton untuk mengikuti perkembangan dunia hiburan internasional.

Beragam momen penting, penampilan spesial, hingga aksi spektakuler dari para talenta dunia dapat ditonton kapan saja melalui aplikasi VISION+. Seluruh tayangan di channel HITS NOW dapat diakses melalui paket berlangganan VISION+ Premium Rp20.000,-.

Khusus pengguna baru, VISION+ memberikan gratis 1 bulan berlangganan. Selain ajang kelas dunia, kamu juga bisa nonton konten premium lainnya seperti VISION+ Originals, microdrama hits yang bisa ditonton secara vertical, sports seperti Bundesliga, hingga film hollywood. Untuk nonton HITS NOW dan beragam konten premium lainnya, download aplikasi VISION+ melalui App Store dan Play Store sekarang!

(kha)