Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Warisan Mpok Alpa Dibagi Rata untuk 4 Anak, Aji Darmaji: Kita Pakai Hukum Adat

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |19:05 WIB
Warisan Mpok Alpa Dibagi Rata untuk 4 Anak, Aji Darmaji: Kita Pakai Hukum Adat
Aji Darmaji
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya memutuskan penetapan perwalian ahli waris yang diajukan suami almarhumah Nina Carolina alias Mpo Alpa, Aji Darmaji. Dalam putusan itu, Aji ditetapkan sebagai wali sah bagi ketiga anaknya yang masih dibawah umur. 

Sementara itu, anak sulung Mpok Alpa, Sherly, tidak termasuk dalam perwalian Aji karena sudah dianggap cukup umur, namun tetap tercatat sebagai ahli waris. 

Dalam sebuah wawancara di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat belum lama ini, pria yang akrab disapa Idung itu menjelaskan soal pembagian harta milik almarhumah istrinya. Dia menegaskan bahwa harta tersebut akan dibagi rata untuk empat anak. 

"Pembagian ke anak ya rata. Karena mungkin yang kita pakai Hukum Adat ya. Kalau Hukum Islam kan laki-laki itu lebih besar. Kayak gitu. Laki lebih besar, saya pakai Hukum Adat mungkin saya bagi sama kayak gitu," lata Aji Darmaji. 

Menurut Aji, hukum adat menjadi solusi terbaik untuk mencegah konflik soal harta di kemudian hari. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/33/3200528//satria_mahathir-U9mK_large.JPG
Seleb Tiktok Satria Mahathir Diduga Tipu Banyak Orang Modus Jual Iphone Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/33/3200482//dinar_candy-oSPv_large.jpg
Dinar Candy Tunda Job Nge-DJ di Momen Perayaan 1 Abad NU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/33/3200404//dini_kurniawati-z8Ws_large.JPG
Mantan Istri Ressa Rossano Bantah Pansos, Sebut Status Sosialnya Sudah Mentereng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/33/3200384//nia_ramadhani-LzHE_large.jpg
Nia Ramadhani Ngaku Ogah Klarifikasi soal Isu Perceraian: Demi Anak-Anak Gue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/33/3200333//denada-fpWJ_large.jpg
Bela Emilia Contessa, Adik Denada Klaim Masih Bayar Cicilan Mobil Milik Ressa Rossano 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/206/3200143//keisha_alvaro-6hYT_large.JPG
Transformasi Kiesha Alvaro Jadi Pemuda Singapur Lewat Film
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement