Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 63: Becca Investigasi Anak Regina

JAKARTA - Sinetron 'Dusta Di Balik Cinta' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Adinda Azani (Kirana), Eza Gionino (Dewa), Celia Thomas (Becca), Irsyadillah (Darius), Sarah Tuff (Dinda), Marissa Christina (Melinda), Oka Sugawa (Rahman), Teddy Syach (Hendrawan), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Becca datang ke rumah Regina dan menggali informasi dari Lala tentang anak Regina yang dulu diberikan pada Mbak Retno, pembantu mendiang Gayatri. Lala tanpa sadar membuka rahasia bahwa anak itu belum ditemukan. Di sisi lain, Wati bertemu Parman, tukang sayur lama, yang memberi tahu ada orang kaya mencari ART. Ternyata orang itu Becca. Wati langsung diterima kerja dan boleh membawa Winda, yang kemudian membuat Becca tersenyum licik setelah tahu mereka punya dendam dengan Kirana dan Dewa.

Kirana menyadari buku tabungannya hilang dan curiga Wati atau Winda membawanya. Ia menelpon Winda dengan nada hati-hati, tapi Winda langsung defensif dan marah, menuduh Kirana munafik karena telah “mengusir mereka seperti sampah”. Kirana hanya bisa sabar menenangkan diri. Malamnya, Kirana bermimpi buruk, ia melihat Angga datang dan memaksa memeluknya, membuat Kirana berteriak ketakutan.

Apa yang akan Kirana lakukan setelah dihantui bayang-bayang Angga? Akankah Angga benar-benar kembali ke kehidupan Kirana?



