Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 412: Terkejut dengan Hasil Tes Medis, Biru Rahasiakan Penyakitnya

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |17:11 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 412: Terkejut dengan Hasil Tes Medis, Biru Rahasiakan Penyakitnya
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu: Terkejut dengan Hasil Tes Medis, Biru Rahasiakan Penyakitnya. (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Claudia Andhara (Gladys), Riza Syah (Marcel), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Biru dikejutkan oleh hasil pemeriksaan medis. Meski hatinya hancur, Biru tetap berusaha tegar dan berpura-pura sehat di depan keluarga, sambil diam-diam mengonsumsi obat-obatannya. Sementara itu, di Lapas Bhineka, Vernie dan Nadine melaporkan upaya kabur Julia dan gengnya. Berkat laporan mereka, para sipir berhasil menggagalkan rencana pelarian itu, dan Vernie pun mendapatkan pengurangan masa tahanan. 

Kehidupan terus berjalan, Amira mempersiapkan acara tujuh bulanan kehamilannya, Noah resmi menjabat sebagai direktur keuangan, dan Arkana bersiap menginap di rumah Noah demi menyambut kebebasan ibunya. Di sisi lain, Elang yang masih menyimpan rasa untuk Maudy tanpa sadar mengikutinya pulang. Ketika Maudy merasa diikuti dan memotret diam-diam, ia terkejut melihat sosok itu adalah Elang.

Apakah Biru dan Amira bisa menjalani semua? Bagaimana kelanjutan hubungan Elang dan Maudy? Saksikan sinetron 'Terbelenggu Rindu' hari ini pukul 18.15 WIB hanya di RCTI!

(rhs)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184761//terbelenggu_rindu-h2OI_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 428: Biru Rindu Sang Ibu, Marcel Siap Jalankan Rencananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184546//terbelenggu_rindu-8ias_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 427: Amira Histeris Ratna Tiada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/598/3184293//terbelenggu_rindu-LYrk_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 426: Biru Membaik, Marcel Panik Kasusnya Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/598/3184106//terbelenggu_rindu-4yTI_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 425: Biru Tak Akui Amira Sebagai Istrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/598/3183912//terbelenggu_rindu-hHmW_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 424: Elang Temukan Petunjuk Kematian Ratna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/598/3183773//kau_ditakdirkan_untukku-WI2k_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 210, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement