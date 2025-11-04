Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 412: Terkejut dengan Hasil Tes Medis, Biru Rahasiakan Penyakitnya

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Claudia Andhara (Gladys), Riza Syah (Marcel), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Biru dikejutkan oleh hasil pemeriksaan medis. Meski hatinya hancur, Biru tetap berusaha tegar dan berpura-pura sehat di depan keluarga, sambil diam-diam mengonsumsi obat-obatannya. Sementara itu, di Lapas Bhineka, Vernie dan Nadine melaporkan upaya kabur Julia dan gengnya. Berkat laporan mereka, para sipir berhasil menggagalkan rencana pelarian itu, dan Vernie pun mendapatkan pengurangan masa tahanan.

Kehidupan terus berjalan, Amira mempersiapkan acara tujuh bulanan kehamilannya, Noah resmi menjabat sebagai direktur keuangan, dan Arkana bersiap menginap di rumah Noah demi menyambut kebebasan ibunya. Di sisi lain, Elang yang masih menyimpan rasa untuk Maudy tanpa sadar mengikutinya pulang. Ketika Maudy merasa diikuti dan memotret diam-diam, ia terkejut melihat sosok itu adalah Elang.

Apakah Biru dan Amira bisa menjalani semua? Bagaimana kelanjutan hubungan Elang dan Maudy? Saksikan sinetron 'Terbelenggu Rindu' hari ini pukul 18.15 WIB hanya di RCTI!

(rhs)