Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 411: Biru Rahasiakan Kondisinya Pada Amira

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |18:02 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 411: Biru Rahasiakan Kondisinya Pada Amira
Terbelenggu Rindu
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Lydia Kandou (Ratna), Dosma Hazenbosch (Bianca), Frans Mohede (Damar), Atalarik Syach (Surya), Voke Victoria (Vernie) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Amira yang sedang hamil muda tiba-tiba ngidam biskuit misterius. Biru berusaha keras mencarinya, hanya berbekal potongan kecil bungkus biskuit. Saat mengemudi menuju kantor, Biru kambuh pusing dan pandangannya buram lalu memutuskan pergi ke rumah sakit diam-diam agar tidak membuat Amira khawatir. Amira tiba-tiba merasakan firasat buruk, dan berdoa agar tidak terjadi apa-apa. 

Di lapas, Vernie bersikap ceria setelah dijenguk Noah, namun keceriaan itu berubah tegang ketika ia dan Nadine mencurigai tiga napi lain yang berniat kabur. Di sisi lain, Biru menjalani serangkaian tes kesehatan. 

Berdasarkan hasil CT Scan, ia disarankan untuk dirujuk ke dokter spesialis yang menangani kasusnya, yang ternyata Gladys. Biru memohon agar penyakitnya dirahasiakan, terutama dari Amira. Saat pulang, Biru sengaja menyembunyikan obat-obatnya agar Amira tidak tahu.

Apakah Biru akan terus merahasiakan kondisinya pada Amira? Saksikan sinetron 'Terbelenggu Rindu' hari ini pukul 18.15 WIB hanya di RCTI!


 

(kha)

