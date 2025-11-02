Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 410: Elang Rindu Maudy, Biru Alami Gejala Serius

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Lydia Kandou (Ratna), Dosma Hazenbosch (Bianca), Frans Mohede (Damar), Atalarik Syach (Surya), Voke Victoria (Vernie) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Kebahagiaan Biru dan Amira berlanjut namun suasana manis itu berbalik tegang ketika di perjalanan pulang, mobil Biru hampir menabrak mobil lain dan ternyata mobil itu dikendarai Marcel bersama Adel. Sementara itu, Elang tanpa sengaja melihat Maudy. Rasa rindu di antara keduanya muncul kembali. Elang tak bisa menghapus bayangan Maudy dari pikirannya, meski mencoba meyakinkan diri untuk melupakan.

Biru dan Amira mengunjungi Damar untuk mengabarkan kehamilan kembar mereka. Di sisi lain, Marcel dan Adel makin terjebak dalam hubungan terlarang yang penuh risiko, sedangkan Biru mulai mengalami gejala serius yang membuatnya cemas.

Apakah Biru bisa menghadapi badai baru yang menghampiri keluarganya? Bagaimana dengan keluarga Marcel dan Gladys ke depannya? Saksikan sinetron 'Terbelenggu Rindu' hari ini pukul 18.15 WIB hanya di RCTI!

(kha)