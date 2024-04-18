Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Joo Ji Hoon Klaim Pernah Jadi Korban Bullying saat Sekolah

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |11:49 WIB
Joo Ji Hoon Klaim Pernah Jadi Korban <i>Bullying</i> saat Sekolah
Joo Ji Hoon klaim pernah jadi korban bullying saat masih sekolah. (Foto: tvN)
A
A
A

SEOUL - Ketika banyak artis Korea menjadi pelaku bullying, Joo Ji Hoon justru menjadi korban perundungan saat masih sekolah. Hal itu diungkapkan sang aktor saat menjadi bintang tamu dalam program YouTube Stingy Brother Shin Dong Yup

Joo mengaku, tumbuh di Cheonho-dong, salah satu kawasan padat penduduk di Kota Seoul, Korea Selatan. Saat masih SMP, dia bersekolah di sekolah yang memiliki 19 kelas di mana tiap kelas dihuni oleh 75 siswa.

Kondisi kelas yang sangat padat itu, diakui Joo Ji Hoon, menciptakan lingkungan belajar yang tidak bersahabat. Setiap hari, dia ditindas dan dipaksa memberi hormat kepada teman-temannya yang lebih ‘kuat’. 

Pelaku bullying itu, menurut Joo, awalnya tidak berani menindasnya karena postur badannya yang cukup besar. Namun kemudian, para pembully itu membentuk kelompok dan mulai menindas orang lain. 

“Aku rasa, membully orang lain secara berkelompok adalah tindakan pengecut. Mereka itu bukan yang ‘Ayo bertarung satu lawan satu’. Tapi lebih ke ‘Aku akan melawanmu dengan membawa abangku’,” ujarnya dikutip dari Koreaboo, pada Kamis (18/4/2024). 

Joo Ji Jhoon lklaim pernah jadi korban bullying saat sekolah. (Foto: High Cut) 

Joo Ji Hoon mengatakan, bullying yang dialaminya berlanjut hingga dia lulus SMA. Selama itu pula dia harus memberi hormat kepada pelaku setiap hari. Namun demi harga dirinya, sang aktor mengaku hanya menundukkan sedikit kepalanya tanpa harus membungkuk.

Pada momen tersebut, Shin Dong Yup selaku host program itu kemudian bertanya apakah Joo Ji Hoon pernah melakukan bullying kepada siswa lain mengingat badannya yang besar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178956/kwon_hyun_bin-yLBt_large.jpg
Kwon Hyun Bin Bakal Gabung Angkatan Laut Korea Mulai Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/206/3178648/son_naeun-OV4s_large.jpg
Son Naeun Digaet Bintangi Drama Baru So Ji Sub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178372/lee_yi_kyung-xKY2_large.jpg
Perempuan Jerman Tuduh Aktor Lee Yi Kyung Kerap Kirim Chat Mesum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177279/yang_se_chan-p7ZH_large.jpg
Yang Se Chan Divonis Idap Kanker Tiroid: Duniaku Terasa Runtuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176667/jung_sung_il-QnUx_large.JPG
Aktor Glory Jung Sung Il Resmi Cerai setelah 9 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174287/jeon_hye_bin-aUnO_large.jpg
Kartu Kredit Jeon Hye Bin Hilang di Bali, Rp177 Juta Raib dalam Waktu 10 Menit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement