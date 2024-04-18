Joo Ji Hoon Klaim Pernah Jadi Korban Bullying saat Sekolah

Joo Ji Hoon klaim pernah jadi korban bullying saat masih sekolah. (Foto: tvN)

SEOUL - Ketika banyak artis Korea menjadi pelaku bullying, Joo Ji Hoon justru menjadi korban perundungan saat masih sekolah. Hal itu diungkapkan sang aktor saat menjadi bintang tamu dalam program YouTube Stingy Brother Shin Dong Yup.

Joo mengaku, tumbuh di Cheonho-dong, salah satu kawasan padat penduduk di Kota Seoul, Korea Selatan. Saat masih SMP, dia bersekolah di sekolah yang memiliki 19 kelas di mana tiap kelas dihuni oleh 75 siswa.

Kondisi kelas yang sangat padat itu, diakui Joo Ji Hoon, menciptakan lingkungan belajar yang tidak bersahabat. Setiap hari, dia ditindas dan dipaksa memberi hormat kepada teman-temannya yang lebih ‘kuat’.

Pelaku bullying itu, menurut Joo, awalnya tidak berani menindasnya karena postur badannya yang cukup besar. Namun kemudian, para pembully itu membentuk kelompok dan mulai menindas orang lain.

“Aku rasa, membully orang lain secara berkelompok adalah tindakan pengecut. Mereka itu bukan yang ‘Ayo bertarung satu lawan satu’. Tapi lebih ke ‘Aku akan melawanmu dengan membawa abangku’,” ujarnya dikutip dari Koreaboo, pada Kamis (18/4/2024).

Joo Ji Hoon mengatakan, bullying yang dialaminya berlanjut hingga dia lulus SMA. Selama itu pula dia harus memberi hormat kepada pelaku setiap hari. Namun demi harga dirinya, sang aktor mengaku hanya menundukkan sedikit kepalanya tanpa harus membungkuk.

Pada momen tersebut, Shin Dong Yup selaku host program itu kemudian bertanya apakah Joo Ji Hoon pernah melakukan bullying kepada siswa lain mengingat badannya yang besar.