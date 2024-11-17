Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Deretan Film Box Office Movie November 2024, Salah Satunya The Tuxedo

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |11:56 WIB
Deretan Film Box Office Movie November 2024, Salah Satunya The Tuxedo
Deretan film box office movie November 2024, salah satunya The Tuxedo. (Foto: RCTI)
JAKARTA - Siap–siap untuk disuguhkan dengan rangkaian film box office yang akan mengguncang adrenalin! Penuh dengan aksi spektakuler dan kejutan yang tak terduga. Berbagai film ini akan menghadirkan pengalaman menonton yang penuh ketegangan dan hiburan yang tak terlupakan. 

Tak hanya itu, para aktor kelas dunia siap tampil memukau dengan penampilan terbaik mereka di layar lebar. Adegan yang luar biasa dari para aktor kelas dunia sepert :  Jason Statham , Sylvester Stallone, Eliza Banks, Kristen Stewart, Ella Balinska, Megan Fox, Alan Ritchson, Peteploszek, dan masih banyak lagi bintang – bintang kelas dunia yang luar biasa lainnya.

Rangkaian film box office yang penuh dengan aksi yang mendebarkan siap menemani malam – malamu. Berikut adalah beberapa film terbaik yang tidak boleh kamu lewatkan:
- The Tuxedo
- The Mechanic
- The Expandables 2
- XXX Return of Xander Cage
- Mission : Impossible Rouge Nation
- S.W.A.T

 

