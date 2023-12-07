5 Film Korea Layak Ditonton, Bikin Malam Tahun Baru Lebih Seru

Film Korea yang cocok di malam Tahun Baru. (Foto: Soompi)

JAKARTA - Momen pergantian tahun menjadi momen antusias untuk masyarakat. Banyak dari mereka menyiapkan acara seru untuk dinikmati bersama orang terkasih.

Salah satu kegiatan yang bisa Anda lakukan di malam pergantian tahun ialah menonton film atau movie marathon. Aktivitas ini cukup menyenangkan terlebih dilakukan bersama keluarga.

Film Korea bisa menjadi pilihan tepat untuk dinikmati bersama keluarga di akhir tahun nanti. Ada banyak genre film Korea yang cocok menemani malam pergantian tahun baru mulai dari horor, komedi hingga drama romantis.

Penasaran film Korea apa saja yang cocok Anda saksikan di malam tahun baru? Berikut informasinya, Kamis (7/12/2023)

1. Kill Boksoon

Pertama ada film Kill Boksoon. Film Korea ini berhasil dibintangi oleh aktris Jeon Do Yeon. Film ini menceritakan seorang wanita pembunuh bayaran yang juga berperan sebagai ibu dari seorang anak remaja.