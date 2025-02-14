Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film My Sassy Girl, Remake Film Korea yang Dibintangi Jefri Nichol

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |19:55 WIB
JAKARTA - Industri film Indonesia belakangan kerap me-remake beberapa sineas Korea Selatan. Baru-baru ini, film A Business Proposal yang di-remake dari drakor bertajuk serupa menjadi perbincangan publik.

Sebelum A Business Proposal, film My Sassy Girl juga di-remake menjadi versi Indonesia. Film tersebut dibintangi aktor Jefri Nichol dan Tiara Andini.

My Sassy Girl versi Korea tayang pada tahun 2004 dan jadi salah satu sineas Korea yang sukses dipasaran.

Film My Sassy Girl versi Indonesia ini dirilis di tahun 2022. Drama komedi ini menghadirkan cerita yang fresh, lucu dan pastinya disukai banyak orang.

Sinopsis Film My Sassy Girl

My Sassy Girl menceritakan kisah dua sejoli, Gian (Jefri Nichol) dan Sisi (Tiara Andini) yang bertemu tanpa sengaja di stasiun kereta. Pertemuan mereka mengantarkan keduanya semakin dekat hingga sering jalan bersama satu sama lain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
