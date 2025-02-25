Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Poster Film Indonesia Tuai Kontroversi karena Vulgar dan Berpotensi Lecehkan Agama

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |17:05 WIB
5 Poster Film Indonesia Tuai Kontroversi karena Vulgar dan Berpotensi Lecehkan Agama
Deretan poster film Indonesia tuai kontroversi. (Foto: Pabrik Gula, La Tahzan/MD Pictures)
A
A
A

JAKARTA - Deretan poster film Indonesia tuai kontroversi sebelum penayangannya. Film-film ini diprotes karena penggunaan gambar yang tak senonoh hingga penggunaan judul yang berpotensi melecehkan agama Islam.

Poster film Indonesia yang menuai kontroversi versi Okezone:

1.Film Thaghut

Film Thaghut -sebelumnya Kiblat- sempat menuai protes MUI dan warganet karena dinilai menggunakan simbol agama untuk menakut-nakuti masyarakat. Hal ini setelah Leo Pictures merilis poster film tersebut yang memperlihatkan seorang perempuan salat dalam posisi rukuk atau membungkuk. 

Poster Film Kiblat
Poster film Indonesia yang menuai kontroversi. (Foto: Kiblat/Leo Pictures)

Namun jika diperhatikan dengan detail, rukuk perempuan itu menghadap ke atas sehingga terlihat seperti sedang kayang. Setelah ramai diprotes, Leo Pictures pun mengganti poster film tersebut sebelum menayangkannya pada 29 Agustus 2024.

2.Film Pabrik Gula

Poster film Indonesia tuai kontroversi berikutnya adalah film Pabrik Gula. Poster film yang siap tayang pada Lebaran 2025, sempat ramai diprotes karena menampilkan adegan di mana perempuan mengenakan bra dan celana dalam merah duduk di atas tubuh seorang laki-laki. 

Film Pabrik Gula
Poster film Indonesia yang menuai kontroversi. (Foto: Pabrik Gula/MD Pictures)

Di sekitar mereka, ada beberapa orang yang menyaksikan adegan itu. Setelah ramai diprotes, MD Pictures pun mengubah poster tersebut. Setidaknya, ada dua poster yang dirilis pascaprotes tersebut. Pertama, adegan di mana empat pria memanggul tandu yang berisi dua orang.

3.Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Pada Oktober 2013, poster film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck sempat diprotes keras Grup Umat Islam Sumatera Barat Bersatu Tolak Investasi Bermuatan Misi Pemurtadan di Facebook. Mereka menilai, poster tersebut tak sesuai dengan adat Minang.

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck
Poster film Indonesia yang menuai kontroversi. (Foto: Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck/RAM Soraya)

Mereka kemudian menyoroti keberadaan Pevita Pearce yang mengenakan dress tanpa lengan pada poster film tersebut. Pilihan outfit tersebut, menurut grup tersebut, jauh dari kesan perempuan Minang sesungguhnya yang lekat dengan adab dan sopan santun.

 

Halaman:
1 2
