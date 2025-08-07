Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan: Ketika Lagu, Tawa dan Air Mata Bersatu di Satu Panggung

Program favorit pemirsa Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan kembali hadir di layar MNCTV dengan lebih kejutan, dan kisah haru yang menyentuh hati.

Bukan sekadar ajang menyanyi dadakan, program ini jadi wadah harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan, setiap Kamis pukul 21.00 WIB.

Seperti kisah Arman dan Sinta, pasangan sederhana yang datang membawa mimpi, yaitu ingin mencari rejeki untuk terapi anak mereka yang mengidap kelainan seperti autisme.

“Saya pengen banget buat terapi anak saya, kok,” ucap Mas Arman dengan suara bergetar. Mereka berkisah tentang kejadian saat sang anak mengalami panas tinggi di usia 13 bulan, yang berujung pada kejang dan tak sadarkan diri. Momen itu menjadi titik balik dalam hidup mereka.

Di atas panggung Dangdut 24 Karat, mereka bernyanyi sambil menahan air mata. Dengan semangat dan cinta, mereka tampil maksimal, dan berhasil membawa pulang hadiah Rp 3.500.000, untuk mewujudkan sedikit harapan mereka.

Dipandu oleh Ruben Onsu dan Vega Darwanti, serta dinilai oleh juri dangdut kenamaan Beniqno, Selvi Kitty, dan Happy Asmara, program ini menghadirkan tayangan yang menyentuh hati para pemirsanya.



(kha)