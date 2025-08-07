Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan: Ketika Lagu, Tawa dan Air Mata Bersatu di Satu Panggung

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |22:02 WIB
Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan: Ketika Lagu, Tawa dan Air Mata Bersatu di Satu Panggung
Dangdut 24 Karat
A
A
A

Program favorit pemirsa Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan kembali hadir di layar MNCTV dengan lebih kejutan, dan kisah haru yang menyentuh hati. 

Bukan sekadar ajang menyanyi dadakan, program ini jadi wadah harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan, setiap Kamis pukul 21.00 WIB.

Seperti kisah Arman dan Sinta, pasangan sederhana yang datang membawa mimpi, yaitu ingin mencari rejeki untuk terapi anak mereka yang mengidap kelainan seperti autisme.

“Saya pengen banget buat terapi anak saya, kok,” ucap Mas Arman dengan suara bergetar. Mereka berkisah tentang kejadian saat sang anak mengalami panas tinggi di usia 13 bulan, yang berujung pada kejang dan tak sadarkan diri. Momen itu menjadi titik balik dalam hidup mereka.

Di atas panggung Dangdut 24 Karat, mereka bernyanyi sambil menahan air mata. Dengan semangat dan cinta, mereka tampil maksimal, dan berhasil membawa pulang hadiah Rp 3.500.000, untuk mewujudkan sedikit harapan mereka.

Dipandu oleh Ruben Onsu dan Vega Darwanti, serta dinilai oleh juri dangdut kenamaan Beniqno, Selvi Kitty, dan Happy Asmara, program ini menghadirkan tayangan yang menyentuh hati para pemirsanya.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/626/3182295//roy_suryo_tersangka-uP59_large.jpg
Roy Suryo Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Ini Pasal yang Menjerat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3181987//simak_jadwal_siaran_langsung_pekan_5_pro_futsal_league_indonesia_2025_2026-lYHL_large.jpeg
Live MNCTV! Jadwal Siaran Langsung Pekan 5 Pro Futsal League Indonesia 2025-2026: Bintang Timur Surabaya vs Pangsuma FC!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/598/3181877//super_deal_dan_dmd-VFJw_large.JPG
Dua Hiburan dalam Satu Malam: Super Deal Pukul 19.30 WIB dan DMD Panggung Rezeki Pukul 21.00 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/598/3181885//super_deal_indonesia-RKnB_large.JPG
Super Deal Indonesia Tayang di MNCTV Mulai 10 November: Ayo Ikut Jadi Peserta, Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/598/3181880//vision_plus-40Rn_large.JPG
Tiga Series Vision+ Originals Tayang di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/40/3181833//indonesia_international_challenge_2025_di_mnctv-oNbO_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Indonesia International Challenge 2025, Live di MNCTV!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement