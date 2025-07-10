Banyak Kejutan dan Lebih Menghibur, Saksikan Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan di MNCTV

MNCTV kembali hadirkan tontonan yang menghibur, tapi juga bikin kamu bisa bawa pulang hadiah. Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan kembali hadir, ditayangkan secara langsung setiap Kamis, pukul 21.00 WIB.

Dipandu oleh para juri dangdut Benigno, Silvy Kitty, dan Happy Asmara, dan makin spesial karena kehadiran Prince of Dangdut, yakni Ridho Rhoma & Sonet Two, siap bikin suasana makin heboh di panggung karaoke dadakan ini.

Tidak hanya soal suara, tapi juga soal keberanian dan keseruan. Karena di sini, semua orang punya kesempatan yang sama untuk tampil dan menang.

Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan juga membawa semangat berbagi. Penonton yang hadir langsung bisa ikutan nyanyi, seru-seruan, dan pulang bawa hadiah spesial dari panggung MNCTV.

Program ini adalah bagian dari rangkaian tayangan dangdut terlengkap dari MNCTV Rumahnya Dangdut.

Mulai dari ajang pencarian bakat, panggung kejutan, sampai program spesial yang dekat dengan penonton di mana pun berada.

Saksikan Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan tayang secara langsung, setiap Kamis, pukul 21.00 WIB hanya di MNCTV dan RCTI+.



(kha)