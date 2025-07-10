Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Banyak Kejutan dan Lebih Menghibur, Saksikan Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan di MNCTV

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |19:01 WIB
Banyak Kejutan dan Lebih Menghibur, Saksikan Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan di MNCTV
Dangdut 24 Karat
A
A
A

MNCTV kembali hadirkan tontonan yang menghibur, tapi juga bikin kamu bisa bawa pulang hadiah. Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan kembali hadir, ditayangkan secara langsung setiap Kamis, pukul 21.00 WIB.

Dipandu oleh para juri dangdut Benigno, Silvy Kitty, dan Happy Asmara, dan makin spesial karena kehadiran Prince of Dangdut, yakni Ridho Rhoma & Sonet Two, siap bikin suasana makin heboh di panggung karaoke dadakan ini.

Tidak hanya soal suara, tapi juga soal keberanian dan keseruan. Karena di sini, semua orang punya kesempatan yang sama untuk tampil dan menang.

Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan juga membawa semangat berbagi. Penonton yang hadir langsung bisa ikutan nyanyi, seru-seruan, dan pulang bawa hadiah spesial dari panggung MNCTV.

Program ini adalah bagian dari rangkaian tayangan dangdut terlengkap dari MNCTV Rumahnya Dangdut.

Mulai dari ajang pencarian bakat, panggung kejutan, sampai program spesial yang dekat dengan penonton di mana pun berada.

Saksikan Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan tayang secara langsung, setiap Kamis, pukul 21.00 WIB  hanya di MNCTV dan RCTI+.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/598/3169609//kdi_2025-Q9FU_large.JPG
Audisi KDI 2025 Jakarta: Kesempatan Satu-satunya Jadi Bintang Dangdut Selanjutnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/598/3169518//entong_petualangan_baru-ypw0_large.JPG
Episode dan Petualangan Baru Entong: Memed Jadi Baik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/598/3164540//dmd_panggung_rezeki-NOmU_large.JPG
DMD Panggung Rezeki Hadir Special untuk Mengenang Mpok Alpa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/598/3164262//karaoke_dadakan-9msV_large.JPG
Ngidam Ketemu Idola, Terwujud di Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/598/3162894//family_100-tzCH_large.JPG
Family 100: Jawaban Kocak dan Kejutan di Balik Survei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161199//dangdut_24_karat-ghif_large.JPG
Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan: Ketika Lagu, Tawa dan Air Mata Bersatu di Satu Panggung
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement