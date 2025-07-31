Vega Darwanti Kembali di Dangdut 24 Karat, Saatnya Karaoke Dadakan Paling Heboh

Siap-siap goyang dan karaoke bareng, karena Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan kembali hadir dengan keseruan yang lebih seru dan hadiah yang spektakuler. Dipandu oleh Vega Darwanti yang kembali hadir membawa kehebohan panggung karaoke dadakan MNCTV.

Setiap penampilan bukan hanya soal suara, tapi juga drama, emosi, dan aksi panggung yang bikin penonton terpukau. Salah satu momen seru datang saat para peserta membawakan lagu bertema perpisahan “Mata Hati” dengan ekspresi penuh penghayatan.

Para juri pun sempat berdebat seru soal penampilan peserta ini lagunya harus dibawa romantis atau justru penuh rasa patah hati? "Konsep itu penting. Lagu perpisahan harus balance antara rasa dan teknik," ujar “The Real Queen Ambyar” Happy Asmara. Penampilan emosional itu pun ditutup dengan tepuk tangan meriah dari para juri.

Para juri bintang seperti Beniqno, Selvi Kitty, dan Happy Asmara, turut memberi warna dengan komentar-komentar tajam, lucu, sekaligus membangun. Mereka tak segan mengarahkan peserta untuk menampilkan performa terbaik di atas panggung.

Yang paling ditunggu? Hadiah langsung berupa puluhan juta rupiah untuk para peserta yang berhasil memukau juri dan penonton. Tanpa perlu seleksi panjang, siapa pun bisa jadi bintang dadakan dan pulang bawa rezeki berlimpah

