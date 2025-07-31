Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vega Darwanti Kembali di Dangdut 24 Karat, Saatnya Karaoke Dadakan Paling Heboh

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |15:04 WIB
Vega Darwanti Kembali di Dangdut 24 Karat, Saatnya Karaoke Dadakan Paling Heboh
Dangdut 24 Karat
A
A
A

Siap-siap goyang dan karaoke bareng, karena Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan kembali hadir dengan keseruan yang lebih seru dan hadiah yang spektakuler. Dipandu oleh Vega Darwanti yang kembali hadir membawa kehebohan panggung karaoke dadakan MNCTV.

Setiap penampilan bukan hanya soal suara, tapi juga drama, emosi, dan aksi panggung yang bikin penonton terpukau. Salah satu momen seru datang saat para peserta membawakan lagu bertema perpisahan “Mata Hati” dengan ekspresi penuh penghayatan.

Para juri pun sempat berdebat seru soal penampilan peserta ini lagunya harus dibawa romantis atau justru penuh rasa patah hati? "Konsep itu penting. Lagu perpisahan harus balance antara rasa dan teknik," ujar “The Real Queen Ambyar” Happy Asmara. Penampilan emosional itu pun ditutup dengan tepuk tangan meriah dari para juri.

Para juri bintang seperti Beniqno, Selvi Kitty, dan Happy Asmara, turut memberi warna dengan komentar-komentar tajam, lucu, sekaligus membangun. Mereka tak segan mengarahkan peserta untuk menampilkan performa terbaik di atas panggung.

Yang paling ditunggu? Hadiah langsung berupa puluhan juta rupiah untuk para peserta yang berhasil memukau juri dan penonton. Tanpa perlu seleksi panjang, siapa pun bisa jadi bintang dadakan dan pulang bawa rezeki berlimpah

Jangan lewatkan Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan, setiap Kamis pukul 21.00 WIB hanya di MNCTV Rumahnya Dangdut

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180601//dmd_panggung_rezeki-wxV6_large.jpg
Perjuangan Denada demi Kesembuhan Anak Bikin Studio DMD Panggung Rezeki Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180538//jadwal_drawing_piala_asia_futsal_2026-dyit_large.jpg
Live di MNCTV! Jadwal Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Jadi Tuan Rumah, Timnas Futsal Indonesia Menggila?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179304//dmd_panggung_rezeki-QXVD_large.jpg
Demi Wujudkan Mimpi Sang Ibu, si Kembar Beraksi di DMD Panggung Rezeki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179302//animasi_entong-eAQp_large.jpg
Animasi Entong Episode Hantu Kampung Kite, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179305//super_deal_indonesia-AtqO_large.jpg
Super Deal Indonesia Kembali Hadir di MNCTV, Gameshow Keluarga Paling Seru dan Penuh Kejutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179026//simak_jadwal_siaran_langsung_pekan_keempat_pro_futsal_league_indonesia_2025_2026-o61v_large.jpeg
Live MNCTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Pekan Ke-4 Pro Futsal League Indonesia 2025-2026: Halus FC vs Cosmo JNE
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement