HOME CELEBRITY TV SCOOP

Nonton Sekeluarga Cuma Rp20.000 per Bulan, Streaming Series, Kartun, hingga Olahraga di Vision+

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |17:30 WIB
Nonton Sekeluarga Cuma Rp20.000 per Bulan, Streaming Series, Kartun, hingga Olahraga di Vision+
Nonton Sekeluarga Cuma Rp20.000 per Bulan, Streaming Series, Kartun, hingga Olahraga di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Paket Premium Vision+ terbaru menawarkan solusi hiburan lengkap hanya dengan Rp20.000 per bulan, termasuk tayangan olahraga dunia. 

Dengan biaya berlangganan yang ramah di kantong, pengguna bisa menikmati beragam konten pilihan dari berbagai genre dan segmen, dari tayangan olahraga dunia, series, microdrama, FTV, hingga animasi anak.

Paket ini dirancang untuk menjawab kebutuhan hiburan seluruh keluarga dengan pendekatan
segmentasi konten yang personal dan relevan. Tayangan disusun berdasarkan tiga kategori
utama: pria, wanita, dan anak.

Tujuan segmentasi tersebut agar setiap penonton mendapatkan pengalaman menonton
yang sesuai dengan minat mereka.

Ragam konten unggulan Paket Premium VISION+ terbagi atas:




