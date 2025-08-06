Ketika Jean-Claude Van Damme Terjebak di Penjara Neraka, Streaming In Hell di Vision+

Ketika Jean-Claude Van Damme Terjebak di Penjara Neraka, Streaming In Hell di Vision+. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Mampukah seseorang bertahan hidup di neraka? Itulah pertanyaan yang akan terus

terngiang di benak Anda saat menyaksikan film In Hell yang kini bisa ditonton streaming di Vision+.

Kyle LeBlanc (Jean-Claude Van Damme) terjebak di sebuah penjara brutal di Rusia. Dia bukan penjahat, bukan pula pembunuh berdarah dingin.

Kyle hanyalah pria biasa, seorang suami penuh cinta yang kehidupannya berubah 180 derajat

karena tragedi.

Segalanya bermula dari satu malam kelam. Istrinya dibunuh secara keji oleh Sergio Kovic, pria

kaya dan berkuasa.

Ia mencari keadilan melalui jalur hukum, tapi pengadilan tunduk pada uang dan pengaruh. Kovic dibebaskan karena 'kurangnya bukti'.