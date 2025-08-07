Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 325: Amira dan Diandra Berebut Perhatian Damar

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |19:04 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 325: Amira dan Diandra Berebut Perhatian Damar
Terbelenggu Rindu
A
A
A

Ketika mengantar Damar ke dokter mata, Diandra mulai berseteru dengan Amira, dengan sengaja menolak telepon Amira dan berbohong pada Damar. 

Berlanjut Di klinik, Amira dan Diandra terlihat saling berebut perhatian Damar karena dokter menyatakan kondisi mata Damar masih memungkinkan untuk transplantasi kornea. 

Perseteruan mereka  berlanjut ketika mengantar ke sekolah Arkana, tiba-tiba rem mendadak, Amira yang tidak pakai seatbelt jadi menabrak kursi pengemudi. Amira sudah tahu bahwa Diandra sengaja.

Di sisi lain, Bram menjemput Ardan yang keluar dari penjara. Bram membocorkan ke Ardan bahwa Damar dan anak-anaknya akan ke makam Syafira. Sementara itu, dalam rapat Athena Mandiri, Elang berencana untuk menyulitkan hidup Nadine, dengan meminta Nadine ikut dalam survey lapangan. 

Sementara di makam, sudah ada Damar dan Diandra. Tidak lama Elang, Biru dan Amira datang. Dari kejauhan Bram dan Ardan juga mengawasinya. 

Apa yang sebenarnya direncanakan Ardan dan Bram? Saksikan Layar Drama Indonesia “Terbelenggu Rindu” setiap hari pukul 18.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TerbelengguRindu #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(kha)

