HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 323

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |17:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 323
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 323. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 323 bercerita tentang Baja yang berhasil lolos dari maut namun tidak sadar dompetnya terjatuh. 

Elang yang mendapat kabar dari polisi langsung memberitahu Biru. Bram diam-diam mendengar percakapan mereka. 

Sementara itu, Damar mengajak Amira, Elang, Biru, dan Arkana mengenang masa lalunya tentang kehangatan bersama mendiang Syafira dengan membuka album foto keluarga. 

Mendengar cerita itu, Nadine merasa tersisih dan sadar bahwa selama ini dia mencintai seseorang yang mencintai perempuan lain.

Diandra yang mengetahui kecurigaan Elang terhadap obat-obatan Damar langsung mencecar Bram untuk mengakuinya. 

Halaman:
1 2
