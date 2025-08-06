Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 324: Biru dan Elang Tak Gentar Mencari Kebenaran

Noah dan Baron membawa Baja ke rumah sakit dengan harapan Baja bisa tertolong dan segera melaporkannya ke polisi, namun Baja meninggal sebelum sempat memberikan informasi apapun.

Biru memberitahu Elang soal kabar ini. Mereka tetap akan mencari kebenarannya meskipun satu-satunya saksi kini telah tiada.

Keesokan harinya, Amira dan Biru bersiap mengungkap kehamilan Amira pada Damar. Di ruang makan, Amira ingin memberi kabar kehamilannya langsung ke sang ayah, namun Nadine lebih dulu membocorkannya dan memanas-manasi Damar kalau Amira tidak mau memberikan kabar bahagia itu ke Damar.

Amira dan Biru berkilah dan bilang kalau mereka mau memberi kejutan ke Damar, sementara Diandra merasa iri dan menuduh Amira memanfaatkan situasi dan kehamilannya untuk mendapat perhatian papinya. Sementara itu, Elang menerima hasil lab yang menunjukkan obat-obatan itu asli dan sesuai dosis.

Apakah hasil lab ada hubungannya dengan Bram dan Nadine? Bagaimana dengan Amira, Apakah Nadine berhasil menghasut Damar tentang berita kehamilannya?



